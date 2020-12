Bergen

Matthias Lenz stammt aus Berlin und war schon früh ein begeisterter Leistungssportler. „Ich habe als Jugendlicher geboxt – in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm, also als Leichtgewicht“, gibt er preis. Er machte nach der Schule eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker und wurde vom Arbeitgeber übernommen.

Bis 2011 konnte er arbeiten, dann beendete eine Erkrankung sein Berufsleben. Heute ist der 44-jährige Frührentner und lebt in seiner Wahlheimat Rügen. „Das Wasser, die Strände und die Natur haben mich hergezogen“, sagt er. Anfangs hatte er den Lebensmittelpunkt in Sassnitz, seit Juni dieses Jahres wohnt er gemeinsam mit einer Partnerin in Bergen.

Das Paar hatte geplant, sich im Fitnessstudio anzumelden, musste diesen Plan aber coronabedingt aufschieben. Matthias Lenz ist viel unterwegs auf der Insel, ob beim Nordic Walken oder mit dem Rad. „Es macht mir großen Spaß, neue Leute kennenzulernen – die Insulaner sind sehr aufgeschlossen“, stellt er fest.

Von Christa Driest