Rügens Vollbärte auf Kap-Tour

Putgarten

„Ein Mann ohne Bart ist wie eine Suppe ohne Salz“, heißt es einhellig bei über 30 Mitgliedern des Clubs der Bärte von Rügen und Umgebung, die sich einmal im Jahr treffen und ihrer Gesichtsbehaarung huldigen. Am Sonntag trafen sich 27 Teilnehmer zum Ausflug am Kap Arkona. Seit fünf Jahren geht es auf große Tagestouren – unter anderem nach Sellin, Sassnitz, Ummanz, zum Nationalparkzentrum Königstuhl oder eben zum Kap Arkona.

Idee vor fünf Jahren geboren

Auf die Idee kam seinerzeit Gerald Malaschnitschenko (66) aus Bergen auf Rügen. Mittlerweile ist der Initiator Rentner und hat Zeit. „Vor gut fünf Jahren kam ich auf die Idee, mal so ein Bärtetreffen zu organisieren. Ich selbst habe einen langen weißen Bart und kannte viele Leute, die ebenfalls Bart trugen.“ Mit dieser Idee fing er an zu telefonieren, Bekannte auf der Straße anzusprechen und den Club ins Leben zu rufen. „Ich arbeitete damals noch als Busfahrer im Öffentlichen Nahverkehr auf Rügen. Mein Chef war begeistert und stellte uns ein Fahrzeug für unseren ersten Ausflug zur Verfügung.“

Bunkerstation am Kap besucht

Gerald Malaschnitschenko gab mit kräftiger Stimme und Akkordeon Seemannslieder zum Besten. Wolfgang Hampel (l.) stimmte sofort mit ein. Quelle: Christine Zillmer

Auch in diesem Jahr ging die Tour mit dem Stadtbus von Bergen über Sagard und Altenkirchen nach Putgarten. „Wir schauten uns die Bunkerstation am Kap an, gingen dann schön Mittag essen und später zu Ernst Heinemann in die Gaststätte auf dem Rügenhof“, erzählt Malaschnitschenko. Dort gab es Apfelkuchen, selbst gebrannten Fruchtschnaps mit Walnussnote und Kaffee. Maschi, so wird der lange Nachname des Gründers des Clubs von seinen Freunden abgekürzt, zückte das Akkordeon und schmetterte Seemannslieder mit eigenem Text oder andere bekannte Titel durch den gemütlichen Kaffeesaal.

„Ich habe ihn einfach wachsen gelassen“

Für Wolfgang Hampel (62) aus Zirkow ist das jedes Mal ein Erlebnis. „Ich erinnere mich noch an unsere erste Tour, wir kannten uns alle noch gar nicht so richtig. Aber als wir dann zusammen im Bus saßen, fing einer an zu singen und alle stimmten mit ein. Das war ein toller Moment“, erinnert sich der ehemalige Berufskraftfahrer. Seinen Bart trägt der Rentner aus praktischen Gründen. „Als ich damals viel mit dem Lkw unterwegs war, hatte ich gar nicht so die Möglichkeit, mich morgens zu rasieren, dann habe ich ihn einfach wachsen lassen.“

Echte bayrische Schnurrbartwichse

Für Dietmar Hacker (70) aus Bergen auf Rügen sieht das schon etwas anders aus. „Ich bestelle mir extra echte bayrische Schnurrbartwichse“, sagt der Bartträger und beschreibt: „Jeden Morgen zwirble ich mir die Enden meines Schnauzers nach oben, massiere die Creme ein und föhne nach, nur so werden die Enden für den Tag so hart, dass sie halten.“ Noch heute schauen die Leute ihm auf der Straße hinterher. Daran gewöhnt hat er sich allerdings schon längst.

Frauen bleiben zu Hause

Die große Mannschaft aus Vollbartträgern fällt auf. Keine Frau an Bord, heißt es. Die sollen mal lieber zu Hause bleiben, selbst wenn sie Bärte hätten, scherzen einige Clubmitglieder.

Maschi fährt alle wieder heim

Irgendwann am späten Nachmittag, wenn genug geplaudert wurde, die Geschichten des letzen Jahres erzählt wurden und es draußen langsam dunkel wird, fährt Busfahrer Maschi die Mitglieder des Clubs der Bärte wieder nach Hause zu ihren Familien. Und natürlich wird dann auch wieder der Ausflug für das nächste Jahr geplant.

Von Christine Zillmer