Die Odyssee eines Denkmals gegen das Vergessen

Bergen

Wann haben Sie zum letzten Mal den Bergener Rugard besucht und sind auf den Spuren unserer Geschichte gewandelt? Dort auf dem Krähenberg steht ein Denkmal in Erinnerung für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Bergener Bürger. Der Krieg riss sie oft mitten aus dem Leben. Ihre Gebeine liegen noch heute in unbekannter Erde Europas verstreut. So sind diese Stätten auch im 21. Jahrhundert Orte der stillen Trauer, des Gedenkens und der Mahnung.

In der nationalsozialistischen Ära zwischen 1933 und 1945 wurde im November am Heldengedenktag der in den Kriegen gefallenen Soldaten gedacht. Gut, dass wir heute diesen denkwürdigen Tag als Volkstrauertag begehen, denn die „toten Helden“ wären wohl lieber „Menschen des Lebens“ geblieben. Zu Füßen des Denkmals schufen die Nazis die Thingstätte, ein ideologischer Aufmarschplatz, heute die Bergener Waldbühne oder Freilichtbühne genannt.

Nach 1945 wurde das Denkmal zu DDR-Zeiten entwürdigt, da man meinte, solche Denkmäler verherrlichten den Militarismus. In einem Schreiben vom 23. Mai 1978 des Bürgermeisters Hannes Präkel an den Leiter des Rates des Kreises Ullmann vermerkte dieser folgendes: „Die Ornamente, bestehend aus einem Stahlhelm und einem Eisernen Kreuz, wurden bereits entfernt. Am Innenkranz des Mauerwerkes sind die Namen der Bergener Bürger eingemeißelt, […] wobei diese Namen jedoch nicht mehr durchgehend voll leserlich erscheinen.“ Zum Umgang mit diesem Denkmal gibt es aus dieser Zeit eine interessante Offerte. „Da die Entfernung dieses Objektes erhebliche Kosten erfordern und Diskussionen hervorrufen würde, scheint es geraten, das Objekt sich selbst zu überlassen und nur pietätlose Verunreinigungen gelegentlich zu entfernen.“ So verfiel das Denkmal zunehmend.

Denkmäler gewinnen nach der Wende wieder an Bedeutung

Erst mit der Einheit Deutschlands 1990 wurde die Bedeutung dieser Denkmäler wieder neu definiert. So kümmerte sich der im Juli 2000 gegründete Bergener Altstadtverein um das Denkmal, um einen weiteren Verfall zu stoppen. Eine kleine Gruppe stellte zwei umgefallene Stelen wieder auf und nahm kleinere Reparaturen vor. Es wurden für die 206 Bürger Patenbriefe herausgegeben, die jeder erwerben konnte. Da ein Holzwegweiser zum Denkmal bald verschwunden war, initiierte der Verein mit Unterstützung des Steinmetzmeisters Christian Krüger aus Bergen einen Denk- und Wegestein aus Granit.

Die Sicht vom Denkmal des Ersten Weltkrieges Quelle: Sammlung Uwe Hinz/Picasa

Eine umgestürzte Stele wurde wieder aufgerichtet und Schmierereien beseitigt. In Publikationen und Veranstaltungen wurde immer wieder auf die Bedeutung des Denkmals hingewiesen, denn Bergener Familien sollten dort ihrer Angehörigen gedenken können. Auf den fünf Stelen stehen die Namen von Großvätern, Vätern und Söhnen der Familien Goldberg, Fischer, Stahnke, Ohl, Benedix, Köster, Eckfeldt, Wasnick und Thämlitz, um nur einige Namen zu nennen.Das Denkmal selbst zeigte Einschussstellen, Schmierereien, zum Teil kaum noch leserliche Inschriften, die Ornamente wurden entfernt, und das Umfeld war stark bewaldet.

Sanierung 100 Jahre nach Kriegsende

Der 1927 gepflanzte Ahorn, mittlerweile ein kranker Baum, zerstörte das Denkmal zusätzlich. Es dauerte lange Zeit, bis endlich die Erkenntnis reifte, dass der Ahorn gefällt werden musste, um das Denkmal zu erhalten. Dabei gibt es eine interessante Erkenntnis. Der Vorstand des Militärvereins, unter Leitung von Oswald Seifert, schrieb am 17. November 1924 an den Magistrat zu Bergen,dass „Das Denkmal soll nach beiliegendem Bilde ausgeführt werden, und soll der Krähenberg unverändert bleiben in seiner Lage. Um die Friedenslinde herum kommt eine Steinbank...“. Interessant ist, dass eine Linde gepflanzt werden sollte. Sie steht ja in ihrer Symbolik für Frieden, Treue und Gerechtigkeit. Es zeigt das veränderte Bewusstsein der Menschen für ein friedliches Miteinander. Aus welchen Gründen auch immer, wurde ein Ahornbaum gepflanzt, der für Stärke und Macht steht. Welch ein Widerspruch! Mit der neuen Weihe 2018 wurde dann eine Eiche gepflanzt, die nach germanischem Brauchtum für Kraft, Beständigkeit und für Sieg steht. Hier hätten die Verantwortlichen besser recherchieren müssen, um dem Friedenswillen unserer Vorväter Rechnung zu tragen!

Auf der Stele befinden sich die Namen der 1918 Gefallenen. Quelle: Uwe Hinz

Leider mussten nach der Einheit Deutschlands 18 Jahre ins Land gehen – fast bis zur Peinlichkeit – bis endlich zum 100-jährigen Ende des Ersten Weltkrieges 1918-2018 das Denkmal fachkundig saniert war und zum Volkstrauertag November 2018 wieder feierlich geweiht wurde. Dazu beigetragen haben unter anderem der ehemalige Stadtpräsident Herr Ewert, der Stadtvertreter Herr Schröder und die Bürgermeisterin Frau Ratzke. Zur neuen Weihe glänzten leider fast alle Bergener Stadtvertreter durch Abwesenheit. Ermöglicht wurde die Restaurierung mit Unterstützung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Fehlende Insignien

Ein Makel am Denkmal sind heute fehlende Insignien, wie die Weltkugel und das in den Boden eingelegte Eiserne Kreuz, ein Symbol für Tapferkeit aus den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Fremdherrschaft des 19. Jahrhunderts. Das Zeichen war eine Schöpfung von Karl Friedrich Schinkel im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Der Weg zur Errichtung dieses Denkmals war von Anfang an mit immensen Problemen verbunden, und so begann die Odyssee bereits mit der Planung 1924.

Ein Blick in das Denkmal mit neu gepflanzter Eiche im Jahr 2019. Quelle: Uwe Hinz

Gedanken, ein Ehrenmal für die Gefallenen des ersten Weltkrieges zu schaffen, gab es bereits am 22. März 1918. In Gesprächen zwischen der Provinzialberatungsstelle für Kriegerehrungen, der Kirchengemeinde, vertreten durch Pastor Pieper, dem Rendanten Hammer, und dem Vertreter der Stadt Sekretär Richard, wurden Vorschläge beraten, drei standen zur Diskussion. In einem Heldenhain sollte für jeden gefallenen Bergener auf fremder Erde eine besondere Eiche gepflanzt werden. Dieser Vorschlag, eingebracht durch Willi Lange, war nicht realisierbar, da der Platzbedarf nicht vorhanden war und Bergen von schönen Wäldern umgeben ist. Der zweite Vorschlag, das Siegesdenkmal auf den Marktplatz zu versetzen und dort eine Gedenkstätte zu errichten, wurde verworfen. Pastor Pieper (Vorsitzender des Gemeindekirchenrates) regte als dritte Möglichkeit an, eine kleine Gedenkhalle mit großem Steinkreuz zu errichten.

Denkmalausschuss konstituierte sich

Ein weiterer Vorschlag sah vor, die Versetzung des so bezeichneten „ Siegesdenkmals 1870/71“ auf dem Marktplatz vorzunehmen und dort die Gedenkstätte für den Ersten Weltkrieg zu errichten. Von dem Vorschlag wurde dringendst abgeraten. Hier tauchte zum ersten Mal als Standort der „ Krähenberg“ auf dem Rugard auf. Nun dauerte es noch bis zum 25. Juli 1923, bis die Kriegervereinigungen, unter Führung des „ Stahlhelms“, in einem Schreiben an den Bergener Magistrat um Überlassung des „ Krähenberges“ ersuchten. Dem stimmten die beiden städtischen Körperschaften am 10. August 1923 zu.

Das Denkmal vor der Restaurierung, aufgenommen im November 2007. Quelle: Sammlung Uwe Hinz/Picasa

In der Sitzung der Stadtverordneten vom 19. Dezember 1924 lag ein Antrag vor, dass die Bürgerschaft unter Einbeziehung der Kriegerverbände, jedoch ohne deren Stimmrecht, das Denkmal zu ihrer Sache machen wolle. Dieser Antrag wurde abgelehnt und der damalige Bürgermeister Dr. Jasmund beauftragt, vermittelnd einzugreifen. „lt. Protokoll: ,Die Mithilfe an dem Zustandekommen des geplanten Ehrenmals ist Ehrensache eines jeden Berger Einwohners.’ gez.Stadtverordnetenvorsteher Bauer“. Es konstituierte sich dann ein Denkmalausschuss, der wohl nur aus Mitgliedern der Kriegervereine bestand. Dieser beschloss am 8. März 1926 die Errichtung des Ehrenmals für die gefallenen Bergener Soldaten im Ersten Weltkrieg auf dem „ Krähenberg“.

„Vergiß mein Volk die teuren Toten nicht.“

Der Entwurf von Professor Janssen aus Stuttgart wurde ebenfalls befürwortet, sowie der Termin der feierlichen Grundsteinlegung für Sonntag, den 30.Mai 1926, vereinbart. Mit der Ausführung wurde die Kunststeinfabrik des Herrn Oswald Seifert aus Bergen betraut. In der Rechnungslegung hieß es: „1 Ehrendenkmal nach Vereinbarung mit dem Ausschusse in der Gesamtausführung, also einschließlich der im Anschlage nicht vorgesehenen Pflasterarbeiten und der größeren Freitreppenanlage ausschließlich des Entwurfes aus Beton Werkstein (Muschelkalk) hergestellt.“ Die Rechnungssumme belief sich auf 5810,30 Reichsmark. Die Architektenleistung belief sich auf 800 Reichsmark. Leider sind die Zeichnungen des Professor Janssen nicht mehr vorhanden. Nur eine Gestaltungsskizze der Anlage wurde archiviert.

In einer Beschreibung zum Denkmal hieß es: „Über eine keilförmige Gartengestaltung, die an den Rändern mit Fichten bestellt war und in der Mitte ein dreieckiges Rosenbeet aufwies, gelangte man an den Eingang des eigentlichen Ehrenmales. Dieses ist in der Form einer „germanischen Thingstätte“ gebaut. Fünf dreieckige Stelen aus Kunststein, die mit einer um Kreisrund angelegten Mauer verbunden sind, bilden das Denkmal. Eine vierstufige Treppe, von zwei Stelen mit quadratischem Grundriss flankiert, bildet den Eingang. Der Innenraum ist gepflastert und in der Mitte steht ein Baum. Am Eingang im Innenraum ist eine steinerne Bank angeordnet. Die Stelen besitzen dachartige Abdeckungen mit einer Kugel bekrönt. An der rechten Stele des Einganges ist zu lesen: „Vergiß mein Volk die teuren Toten nicht.“ Das war ein Ausspruch des Poeten und Lützower Jägers Theodor Körner (1791-1813).

Die Namen der Gefallenen auf Stelen eingeschlagen

Auf den dreieckigen Stelen, fünf an der Zahl, sind die Namen der Gefallenen eingeschlagen. Die Weihung des Denkmals war für den Totensonntag, am 20. November 1927, vorgesehen. Für diesen Tag war auch die Übergabe des Ehrenmals in die Obhut der Stadt angedacht. Geheimrat Doktor Biel, als Vorsitzender des Denkmalausschusses, lud zu diesem Termin den Bergener Magistrat ein. Am 30. Oktober 1927 schrieb der Denkmalausschuss an den Magistrat von Bergen: „[…] Der Ausschuss gestattet sich an den Magistrat mit dem Antrag heranzutreten, mit diesem Tage das Denkmal in Obhut und Pflege der Stadt zu übernehmen.“

Der Antrag wurde vom Magistrat mit der Begründung auf Unstimmigkeiten mit dem Denkmalausschuss unter dem Vorsitz von Dr. Biel zurückgewiesen. Der Bürgermeister Dr. Jasmund lehnte dankend ab, da es gerade betreffs der Übernahme des Ehrendenkmals durch die Stadt einen ablehnenden Beschluss durch diese gab. Dr. Jasmund: „[...] Ich nehme jedenfalls unter keinen Umständen an der Einweihung an Ort und Stelle teil. Dagegen schlage ich vor, um auch den Gefallenen am Totensonntag und an dem Tage, wo ihrer in Bergen auch sonst besonders gedacht wird, dass die Stadt mit einer Inschrift und einen Kranz an der Heldentafel in der Kirche niederlegt und das Rathaus halbmast flaggt.“

Würdiger Ort des stillen Gedenkens

Die Gedenktafel befindet sich noch heute im südlichen Schiff von St. Marien mit den 206 Namen der gefallenen Bergener Bürger. Der Unmut von Bürgern über die Zögerlichkeit bei der Errichtung für ein Denkmal äußerte sich in dem erhaltenen Wortlaut einer anonymen Schrift. Diese Schrift fand man in der Nähe des Denkmals an einen Baum geheftet im Jahre 1927. Klage des Denkmalgrundsteins: „Schon im 2.ten Jahre lieg ich nun hier. Und nicht ein Mensch hat Mitleid mit mir. Was ist mir nicht alles bei der Segnung versprochen, Warum, Ihr Männer, habt Ihr Euer Wort gebrochen? Gibt’s denn keinen Mann im weiten Rugenland, Der endlich zufasst mit feste Hand? In ganz Deutschland der Fall wohl einzig ist, Wo man so schnell seine Helden vergisst. Schämt Euch, Rüganer! Schämt Euch, Ihr Männer Was seid Ihr doch für dämliche Lämmer, dass an der Nase herumführen Euch lässt, von jemand zu seinem eigenen Geschäft! Nun legt mich endlich nach dem Raddas hin, denn dies entspricht dem allgemeinen Bürgersinn. Ein jeder wird tragen ein Scherflein bei und aus wäre die ganze Streiterei. Doch Kunststein und Politik lasst Weg, sonst kommt Ihr wieder nicht zum Zweck.“

Das Denkmal würdigt heute wieder das Andenken dieser Menschen und ist gleichzeitig eine Mahnung für ein friedliches Miteinander aller Menschen in gegenseitiger Achtung. Es ist wieder ein würdiger Ort des stillen Gedenkens, an dem jedes Jahr zum Volkstrauertag Bürger gedenken und Gebinde niederlegen.

Von Uwe Hinz