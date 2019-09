Sellin/Hettstedt

Sie haben nicht nur Rügens Fahne hochgehalten – sie haben die Insel bestens vertreten. Die Ostseefanfaren konnten sich am Wochenende beim Pokalwettbewerb der Landesmeisterschaften der Spielleute Sachsen-Anhalt den 1. Platz sichern. „Mit der Note 1,4 – was mit Schulnoten vergleichbar ist“, sagt Michael Czechan. Bestanden hat seine Truppe – „auf die ich sehr stolz bin“ – in einer wahren Hitzeschlacht. „Im Sportpark von Hettstedt herrschten den ganzen Tag über 37 Grad Celsius“, sagt der Leiter des 2012 gegründeten Ensembles.

Und dem gelang vor etwa 1200 Zuschauern durchaus Ungewöhnliches. „Wir waren der erste Teilnehmer aus MV, der einen Pokal aus Sachsen-Anhalt entführen konnte“, ist Czechan stolz. Im Pokalwettbewerb konnten sich die Rüganer gegen den Spielmannszug Neuwerk-Harz und den Fanfarenzug 1973 Aufbau Eisleben durchsetzen. Mehr als 400 Spielleute stellten bei den Landesmeisterschaften ihr Können unter Beweis gestellt.

Nach den Teilnahmen an der Weltmeisterschaft in Kanada (6. Platz) und der Landesmeisterschaft bleibt für die Ostseefanfaren nur ansatzweise Zeit zum Durchatmen. „Ab Mitte September steht die Nachwuchsausbildung und -gewinnung auf dem Plan. Die kommt leider beim Wettkampfbetrieb immer zur kurz“, macht Czechan deutlich.

Für das kommende Jahr schweift sein Blick wieder ins Ausland. „Wir planen mit dem Spielmannszug Hettstedt etwas was ganz Neues und werden wahrscheinlich als ’Showband Hettlin’ gemeinsam bei einem großen Musikfest in Belgien auftreten. Dafür müssen wir zusammen eine richtige Show erarbeiten, was nicht ganz einfach ist, wenn ein Spielmanns- mit einem Fanfarenzug agiert“, blickt Czechan voraus.

Von Chris Herold