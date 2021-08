Binz

Agnes Heine hat einen Traumjob: sie ist „Schlossleiterin“ im Jagdschloss Granitz. Seit zehn Jahren lebt sie gemeinsam mit ihrem Partner auf der Insel. Geboren und aufgewachsen ist sie in niedersächsischen Stadt Wolfsburg. Später studierte sie Kunstgeschichte in Braunschweig und arbeitete an einer Kunsthochschule und in der Landesbibliothek. Obwohl die heute 40-jährige keinen großen Bezug zu Rügen hatte, war nach kurzer Beratung mit ihrem Partner klar: Wir ziehen um.

Die Arbeit im Jagdschloss Granitz begeistert die gebürtige Wolfsburgerin immer wieder aufs neue – auch heute noch. Während der Führungen durch das Museum entdecke jeder Gast etwas neues und es sei faszinierend die Menschen beim Entdecken begleiten zu dürfen. Gemeinsam mit ihren beiden Kolleginnen ist sie in der Verwaltung beschäftigt und ist außerdem für Museumspädagogik und Vermittlung zuständig. Die Arbeit im Jagdschloss sei vielschichtig und sehr abwechslungsreich, so werde es nie langweilig.

Von Elisa Jäger