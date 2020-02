Hiddensee

Erich Albrecht ist seit fast einem halben Jahrhundert freiwilliger Seenotretter auf Hiddensee. Mehr als 30 Jahre lang leitete er die Geschicke der Rettungsstation Vitte. Jetzt tritt der 75-Jährige ab und gibt das Ehrenamt in jüngere Hände: Carsten Berlin (52) ist neuer Vormann der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) auf der Insel.

Das Boot der Retter Den Hiddenseer Rettern steht das Seenotrettungsboot Nausikaa zur Verfügung. Die wurde 2006 in Dienst gestellt. Sie ist im Hafen des Fischerortes Vitte stationiert. Das Einsatzgebiet erstreckt sich Im Osten über den Wieker Bodden bis nach Wiek oder seeseitig bis zum Kap Arkona und im Süden über den Kubitzer Bodden bis in den Strelasund hinein. Benannt ist die Nausikaa einer Königstochter in der griechischen Mythologie.

Auf der lebt Albrecht seit 1949. Dort ist er aufgewachsen, verliebte sich und gründete eine Familie. Zu DDR-Zeiten war die dortige Küste eine Grenze, ein möglicher Ausgangspunkt für eine Flucht in den Westen. Deshalb achtete der Staat genau darauf, wen er auf See hinaus ließ. Fischer und Wassersportler benötigten eine Genehmigung, die lediglich „politisch unauffällige“ Menschen erhielten. Dadurch war der Schiffsverkehr stark eingeschränkt, vor Hiddensee war im Vergleich zu heute wenig los: „Wir haben mal den einen oder anderen Fischer eingeschleppt, aber bis zur Grenzöffnung hatten wir kaum etwas zu tun“, erinnert sich Albrecht.

Pro Jahr etwa 100 Einsätze

Inzwischen fahren die freiwilligen Seenotretter der Ostseeinsel in ihrem Revier jedes Jahr rund 100 Einsätze, die Station gehört zu den einsatzreichsten der DGzRS. Viele davon sind für die Besatzung des Seenotrettungsbootes „Nausikaa“ Routine, aber manchmal geht es um Leben und Tod: „Vor einigen Jahren haben wir eine Segelyacht bei Windstärke 8 reingeholt, die Besatzung war völlig fertig. Als die Segler wieder festen Boden unter ihren Füßen hatten, sind sie uns um den Hals gefallen – so erleichtert waren sie“, sagt Erich Albrecht und schmunzelt. Den Insulaner selbst kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Er hat einfach schon viel auf See erlebt und durchlebt. Als Küstenkind und ehemaliger Seemann ist er mit dem Meer verwachsen, er weiß um die Gefahren da draußen.

Neuer Vormann in Rostock geboren

Ebenfalls an der Küste groß geworden, ist sein Nachfolger Carsten Berlin. Auf der Ostsee vor Warnemünde spürte der Sohn eines Kapitäns fast täglich die Gischt im Gesicht, wenn er mit dem Segelboot für Wettkämpfe übte. Als Jugendlicher und junger Erwachsener ersegelte er sich viele Medaillen, vor allem auf Bezirksebene. Wenn er heute rausfährt, sucht er Ruhe, die Gemeinschaft mit Freunden und Familie, nicht mehr den sportlichen Wettstreit: „Auf See komme ich runter, sie erdet mich“, sagt der Vater von drei Kindern. Das Hobby ist für den 52-Jährigen eine Auszeit von seinem anstrengenden Alltag als Geschäftsführer der Hotelanlage Heiderose in Vitte und des Appartement-Hauses Dornbusch in Kloster. Auf der Insel lebt der gebürtige Rostocker seit 1995, wenig später fing er bei der DGzRS an.

Eingeschworene Gemeinschaft

Erich Albrecht wird zukünftig nicht mehr an Bord der „Nausikaa“ sein, mit 75 Jahren ist für ihn Schluss: „Ich überlasse das jetzt lieber den Jüngeren.“ An Land möchte er aber weiterhin ein Teil der eingeschworenen Gemeinschaft der Seenotretter bleiben, der fahrenden Besatzung des Seenotrettungsbootes mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er schwärmt vom engen Zusammenhalt untereinander: Für ihn sind die freiwilligen Rettungsmänner auf Hiddensee eine große Familie, zu der selbstverständlich auch ihre Ehefrauen und Kinder gehören.

„Es sind große Fußstapfen, die Erich hinterlässt. In den vergangenen Jahren ist es auf der Station genauso gelaufen, wie ich es mir vorstelle. Deshalb muss ich gar nicht viel ändern“, sagt der neue Vormann der fast 20 ehrenamtlichen Seenotretter auf Hiddensee. Für ihn ist und bleibt das Wichtigste: „Die Motivation der Mannschaft muss stimmen. Jeder soll Spaß an seinem Ehrenamt haben und perfekt auf seine schwierige Aufgabe vorbereitet sein“, macht Berlin deutlich, der auf Hiddensee auch kommunalpolitisch engagiert ist – als sachkundiger Einwohner im Betriebsausschuss der Gemeindevertretung.

Von Claudia Graupner/ Chris Herold