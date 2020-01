Putbus

Nostalgiker können aktuell in der einstigen Residenzstadt der Insel Rügen fündig werden. Die Stadt Putbus lässt seit dieser Woche einen W 50 ihrer freiwilligen Feuerwehr online versteigern. Dies geschieht auf der Internetseite www.zoll-auktion.de. Dabei handelt es sich um das virtuelle Auktionshaus von Bund, Ländern und Gemeinden. Dort ist das Fahrzeug bis zum 15. Februar im Angebot. Am Freitagabend lag das aktuelle Gebot bei 2000 Euro. Geboten werden kann in 50-Euro-Schritten.

Lastkraftwagen 1983 zugelassen

Der Pritschenwagen, der im einstigen Volkseigenen Betrieb IFA-Automobilwerke Ludwigsfelde gebaut und am 5. Januar 1983 erstmals zugelassen worden war und mehr als 87 400 Kilometer auf der Uhr hat, wurde nach OZ-Informationen zuletzt für den Transport von Ausrüstungsgegenständen für die Jugendfeuerwehr und den Förderverein genutzt.

TÜV im Juni 2019 abgelaufen

Zuletzt bedeutet in diesem Fall Juni 2019. Seinerzeit war der TÜV für das Fahrzeug abgelaufen. Das Siegel wiederzubekommen, wäre allerdings mit hohen Reparaturkosten verbunden. „Deshalb konnte als Ersatz Ende des letzten Sommers mit der Hilfe des Rügener Landtagsabgeordneten Burkhard Lenz und mit Geld aus dem Strategiefonds ein gebrauchter Ford Transit gekauft werden. Die Stadt und der Förderverein gaben noch ein wenig dazu. Das Geld aus dem Verkauf des W 50 soll in die Ausstattung des Ford Transit gesteckt werden“, erläutert Stadtvertreterin Julia Präkel ( CDU) in diesem Zusammenhang.

Zweiter Frühling ist möglich

Nach Angaben des Anbieters könne der fahrbereite W 50 durchaus noch einen zweiten Frühling erleben – als Nutzfahrzeug, aber auch als Ausstellungsexemplar für Museen und ähnliche Einrichtungen. Weiterhin könne das Fahrzeug als Werbeträger für Autohäuser, Autowerkstätten, Hotellerie und Gastronomie sowie für öffentliche Einrichtungen genutzt werden.

Traditionsreiche Truppe

Die Feuerwehr Putbus ist eine traditionsreiche Truppe. Der gehören aktuell mehr als 30 aktive Mitglieder an und die werden seit 2015 von Sebastian Götte geführt. Und der konnte im vergangenen Jahr mit seinen Kameraden den 120. Geburtstag der Wehr feiern.

Von Chris Herold