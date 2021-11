Die beste Fischsuppe gibt es auf Rügen

Insel Rügen

Gerhard Kiehm ist seit einem Jahr immer wieder auf Rügen anzutreffen und hat die 460 km-Strecke bereits 48mal per Auto zurückgelegt. „Was mich herzieht ist, dass ich eine Rügenerin kennengelernt habe“, verrät der Oldenburger Rechtsanwalt. „Da sie einen Hund hat, sind wir viel in der Natur unterwegs – dadurch habe ich die Insel bereits gut kennen- und liebengelernt.“ Der gebürtige Bremer wuchs im Rheinland auf, nachdem die Eltern mit ihm und dem älteren Bruder dorthin zogen, studierte Jura und war in der Studentenvertretung aktiv.

Auch während seiner 30-jährigen Tätigkeit als Geschäftsführer des Oldenburger Studentenwerks blieb der Vater zweier Söhne am gesellschaftlichen Fortschritt interessiert und war zeitweise Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Niedersachsen. „Heute genieße ich den Ruhestand. Dazu gehört es, immer wieder nach Rügen zu kommen – eine so gute Fischsuppe gibt es sonst nirgends“, sagt der 73-Jährige augenzwinkernd.

Von Christa Driest