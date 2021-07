Die besten Locations für Kindergeburtstage auf Rügen

Rügen

Auf Rügen lassen sich Kindergeburtstage bestens feierlich begehen. Hier finden Sie eine Auswahl besonderer Angebote.

Kindergeburtstag im Ahoi-Schwimmbad in Sellin

Wie wär’s denn mal mit einem Kindergeburtstag im Schwimmbad? Das Ahoi organisiert die Geburtstagsparty im Schwimmbad inklusive Begrüßungscocktail, auf Wunsch sogar an bunt gedeckter Geburtstagstafel mit Mittagstisch und Kuchengedeck. Es liegt für das Geburtstagskind ein kleines Geschenk bereit. Möglich ist ein zweistündiger „Bade-Ausflug für acht Euro pro Kind“, eine vierstündige Badeparty (19 Euro pro Kind) oder eine Geburtstagstafel mit Mittagstisch, Eistüte und Kuchengedeck. Das Angebot gilt für Gruppen ab vier Personen und für Kinder bis 14 Jahre.

Ahoi-Schwimmbad, Badstraße 1, 18586 Sellin, Tel. 038 303 / 12 30, www.ahoi-ruegen.com.

Naturforscher-Geburtstag im Naturerbezentrum

Im Naturerbezentrum in Prora lässt sich prima der nächste Kindergeburtstag feiern. Individuell wird die Feier für Kinder ab sechs Jahren geplant. Da kann es spannende Experimente geben, eine Geocaching-Waldrallye oder eine Märchenführung auf dem Baumwipfelpfad. Wahlweise können Verpflegung im Boomhus oder ein Waldpicknick gebucht werden. Es kann auch ins Naturlabor gehen, wo den Dingen mit verschiedensten Experimenten auf den Grund gegangen wird. Hochwertige Mikroskope stehen zur Verfügung. Auch Bernsteinschleifen oder Papierwerkstatt sind möglich. Die Angebote sind vielfältig und so ist für jedes Alter und Interesse das Richtige dabei. Die gesamte Feier kann zwischen drei und acht Stunden dauern. Maximal 20 Kinder können teilnehmen.

Naturerbe Zentrum Rügen, Forsthaus Prora 1, 18609 Binz, 038 393 / 66 22 00, www.baumwipfelpfade.de

Erlebniswelt Splash in Sagard

In Sagard können Kinder eine Badelandschaft auf über 3500 Quadratmeter mit Innen- und Außenpools, einer 80 Meter langen Rutsche, Saunen, Spa mit Beauty- und Wellnessanwendungen, Fitnessraum sowie einem erstaunlichen Indoorspielplatz mit Kletterturm und Trampolin erleben. Dabei kann zwischen verschiedenen Paketen gewählt werden. Paket „Atlantis“ beinhaltet vier Stunden Eintritt ins Splash mit Slush-Eis, Mini-Donuts und einem kleinen Überraschungsgeschenk für das Geburtstagskind (9 Euro pro Person). Paket „Wellenreiter“ beinhaltet zusätzliche Snacks und das Paket „Splash“ enthält auch einen bunt dekorierten Geburtstagstisch. Die Kindergeburtstage finden ohne Kinderbetreuung statt und können nur mit Anwesenheit von Erwachsenen gebucht werden.

Erlebniswelt Splash, Quoltitzer Straße, 18551 Sagard0, 038 302 / 97 700, www.splash-ruegen.de.

Karls Erlebnisdorf in Zirkow

In Karls Erlebniswelt sorgt eine Kombination aus Spielplatz mit 40 einzigartigen Attraktionen, Erlebnisgastronomie und ländlicher Idylle für Spiel und Abwechslung. Außerdem stehen fast täglich besondere Überraschungen auf dem Programm, die vorab auf der Homepage im Erlebniskalender angekündigt werden. Auf Karls Kinderbauernhof in Zirkow können Kinder freilaufende Tiere hautnah erleben, im Tobeland spielen oder eine Fahrt mit Karls ländlicher Traktorbahn unternehmen und auf der großen Kartoffelsackrutsche hinunterrutschen. Wie überall bei Karls gibt es auch hier einen bunt geschmückten Geburtstagstisch und eine kleine Überraschung für das Geburtstagskind.

Karls Erlebnisdorf, Binzer Str. 32, 18528 Zirkow, Telefon 038 202 / 40 50.

Pirateninsel Rügen

Eine actionreiche Party feiern die Kinder zum Kindergeburtstag auf dem Indoorspielplatz Pirateninsel Rügen in Putbus. 2000 Quadratmeter zum ausgelassenen Toben und Spielen liegen dem Geburtstagskind und seinen kleinen Gästen zum Kindergeburtstag auf dem Indoorspielplatz zu Füßen. Das Freizeitareal verfügt über Hüpfburg, Spielbereiche für Kleinkinder, Trampolinanlagen und Elektrokarts. Die vielen verschiedenen Spiel- und Klettermöglichkeiten lassen sicher keine Langeweile bei der Geburtstagsparty aufkommen. Ob einfach nur spielen, toben, klettern, hüpfen und springen oder kleine Wettkämpfe beim Elektrokartrennen oder Fußballmatch, die Unterhaltungsmöglichkeiten für die Kinder sind auf dem Indoorspielplatz Pirateninsel Rügen vielfältig.

Vor, nach oder auch zwischen den aufregenden Spielabenteuern zum Kindergeburtstag warten auf die Kinder verschiedene Leckereien und Erfrischungen am bunten Geburtstagstisch im Restaurant der Pirateninsel Rügen in Putbus. Die Geburtstagspakete unterscheiden sich in Auswahl und Umfang des Geburtstagsessens für die kleinen Gäste. Im Preis pro Kind ist immer auch der Eintritt in die Pirateninsel Rügen in Putbus enthalten.

Pirateninsel Rügen, Lauterbacher Str. 10, 18581 Putbus, 038 301 / 898 366, www.pirateninsel-ruegen.de.

Dinosaurierland Rügen

Eine Feier im Dinosaurierland Rügen umfasst freien Eintritt für das Geburtstagskind, eine spannende Ausstellung und viele Aktivitäten wie basteln, malen, buddeln, ausgraben und das Dinokino. Das Bistro gestaltet kostenlos eine bunte Dino-Geburtstagstafel. Speisen und Getränke können aber gegen zwei Euro pro Person auch mitgebracht und auf einer reservierten Geburtstagstafel arrangiert werden. Die Anmeldung sollte zwei Wochen vorher erfolgen.

Dinosaurierland Rügen, Am Spycker See 2a, 18551 Glowe, Telefon: 038 302 / 71 98 74, www.dinosaurierland-ruegen.de.

Kletterwald Altefähr

Gemeinsamer Kletterspaß zum Pauschalangebot zum Kindergeburtstag für 75 Euro für eine erwachsene Person und bis zu fünf Kinder bis 14 Jahre. Jedes weitere Kind kostet 14 Euro und ein weiterer Erwachsener 19 Euro. Alle Kinder benötigen hier die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten am Klettertag. Die Begleitung durch ein Elternteil ist kostenfrei.

Für anderthalb Stunden können sich die Kinder auch auf eine abenteuerliche Suche nach dem Piratenschatz des Kapitän Honk begeben. Diese Schatzsuche beinhaltet kein Klettern und kann daher ohne bestimmte Voraussetzungen nach Voranmeldung durchgeführt werden. Sie kostet 70 Euro pauschal inklusive einer kleinen Schatzüberraschung für sieben Kinder von sechs bis zehn Jahren.

Kletterwald Rügen-Stralsund, Klingenberg 25, 18573 Altefähr, www.waldseilpark-ruegen.de, Telefon 038 306 / 23 97 58.

