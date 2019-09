Bergen/Rostock

Ein Gebäude, das bislang noch die Bergener Schulgeschichte repräsentiert, hat einen neuen Eigentümer. Die ehemalige Volkshochschule an der Schulstraße ist Rostock von der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG versteigert worden. Zu einem Mindestgebot von 193 000 Euro aufgerufen, gab’s für 222 000 Euro den Zuschlag.

Die Immobilie wurde nach ihrer Fertigstellung im Herbst 1850 als Knabenschule für höhere Bildung genutzt. Nach 1945 beherbergte das Gebäude eine Berufsschule, danach das pädagogische Kreiskabinett. Im Nebengebäude war die Kreisfilmstelle untergebracht. Die Volkshochschule hatte seit 1991 dort ihren Sitz, der im vergangenen Jahr nach Rotensee verlegt worden war.

Für eine halbe Million Euro ist ein anderer Bieter der neue Eigentümer eines Einfamilienhauses in Vitte auf Hiddensee geworden. Dieses Objekt war für 298 000 Euro aufgerufen worden. Versteigert wurde außerdem ein Gartengrundstück samt Laube am Pantower Weg in Binz für 95 000 Euro, ein Areal in Dussvitz für 4500 Euro, ein Baugrundstück auf dem Joachimberg in Bergen für 90 000 Euro sowie eine mehr als 13 000 Quadratmeter große Grünlandfläche oberhalb von Sassnitz.

Von Chris Herold