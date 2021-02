Sassnitz

Wieder ist ein größerer Teil von Rügens Kreideküste abgestürzt und wieder gibt es Bilder und Berichte von Menschen, die sich unvorsichtig an der Abbruchstelle verhalten. Dabei hat es in der Vergangenheit immer wieder Abbrüche und tragische Katastrophen an Rügens Wahrzeichen gegeben.

Die Schönheit der Kreideküste lässt sich am besten aus der Entfernung genießen. Quelle: Uwe Driest

An der Steilküste von Jasmund wurden nach Angaben des Ministeriums in den vergangenen 15 Jahren mehr als 300 Rutschungen nachgewiesen. Spektakulär in der öffentlichen Wahrnehmung war dabei der Absturz der berühmten Kreideformation Wissower Klinken. Am 24. Februar 2005 rutschten die beiden bis zu 20 Meter hohen Hauptzinnen ins Meer. Dabei wurden etwa 50 000 Kubikmeter Kreide in die Ostsee gerissen und ließen von dem ursprünglichen Gebilde nur wenig übrig.

Größter Abbruch der vergangenen Jahre mit 30 000 Kubikmetern

2006, 2008 und 2010 folgten jeweils größere Abbrüche in der Größenordnung von 5000 Kubikmetern. Den größten Abbruch der vergangenen Jahrzehnte gab es im August 2011 nach einem regnerischen Sommer. Damals waren mehr als 30 000 Kubikmeter abgerutscht. Das war in der Nähe des Kieler Bachs, neben der damals noch existierenden Treppe.

Mädchen am Kap Arkona verschüttet

Nicht auf Jasmund, sondern am Kap Arkona kam im selben Jahr ein zehnjähriges Mädchen aus Brandenburg bei einem Küstenabbruch ums Leben. Sie war mit Mutter und Schwester am Strand spazieren gegangen, als ein Teil des knapp 40 Meter hohen Kliffs abbrach und die Erdmassen die Familie erfassten.

Ein Spezialbagger und ein Hundeführer suchen im Januar 2012 an der schwer zugänglichen Unglücksstelle am Kap Arkona auf Rügen nach der Zehnjährigen Katharina aus Nordbrandenburg, die am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Spaziergang verschüttet wurde. Quelle: dpa

Im Juli 2012 stürzten rund 2000 Kubikmeter Geschiebemergel nördlich von Sassnitz in die Ostsee. Die Gefahrenstelle war weiträumig abgesperrt worden, so dass durch den Abbruch niemand verletzt wurde.

Junge Hamburgerin und in Niedersachse stürzen vom Kliff

Im April 2017 verlor eine 20-jährige Hamburgerin im Nationalpark Jasmund die Balanceund fiel 60 Meter in die Tiefe. Sie hatte sich möglicherweise beim Versuch, ein Foto zu machen, zu nah an den Rand begeben.

Im September desselben Jahres endete ein Spaziergang an der Steilküste für einen Urlauber tödlich. Der 57-jährige Niedersachse war rund 60 Meter tief gestürzt.

Anfang 2018 kam es an Rügens Kreideküste nach starken Niederschlägen zu mehreren Abbrüchen zwischen Königsstuhl und Sassnitz. Der größte Abbruch hatte ein Volumen von rund 4000 Kubikmetern. Bei einem weiteren Abbruch rund 800 Meter weiter südlich stürzten rund 2000 Kubikmeter Kreide, Mergel und Sand in die Tiefe.

Dieses spektakuläre Foto aus einem Hubschrauber der Polizei Mecklenburg-Vorpommern zeigt den Abbruch an der Steilküste der Insel Rügen im Jahr 2018. Quelle: Polizei MV

Verschüttete Frau konnte gerettet werden

Im September 2018 wurde am Südstrand von Sellin eine Frau verschüttet. Die Urlauberin konnte von Helfern freigebuddelt werden.

Ebenfalls in Sellin kam es im November 2020 nahe der Seebrücke zu einem Hangrutsch. Erdmassen von einem rund 150 Quadratmeter großen Areal rutschten in die Tiefe und rissen Bäume mit.

Ministerium warnt vor Leichtsinn

Jährlich besuchen mehr als eine halbe Million Gäste Nationalpark und Königsstuhl. Das Umweltministerium informiert daher auf Flyern über die Gefahren und weist darauf hin, dass das Betreten der Küstenwanderwege und der Uferbereiche immer auf eigene Gefahr erfolgt. Vor allem bei Sturm und Hochwasser soll die Küste gemieden werden. Wanderer dürfen nur gekennzeichnete Wege benutzen und sollten stets das Kliff im Auge behalten.

Von Uwe Driest