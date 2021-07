„Die kleine Meerjungfrau“ im Kurpark Binz: Kulturkutter zeigt Neuauflage

Binz

Kinder auf der ganzen Welt haben seine Märchen verschlungen. Die Geschichten des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen sind schließlich in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden. Er schrieb über 150 Kindergeschichten. Damit wurde er zu einem Weltschriftsteller. Eines seiner bekanntesten Märchen ist „Die kleine Meerjungfrau“. Ein Werk, das bis heute Inspiration für zahlreiche animierte Filme, Theaterstücke, Ballett, Gemälde und Skulpturen ist.

Im Original erzählt der Schriftsteller die ergreifende Geschichte über eine Meerjungfrau, die ihr ganzes Leben ein Mensch sein will. Von klein auf fand sie die Welt der Menschen und alles, was es auf ihr zu entdecken gab, anziehend. Mit 15 verliebte sie sich in einen jungen Mann, den sie vor dem Ertrinken rettete, und sie wünschte sich nichts sehnlicher als dass auch er sich in sie verliebt. Doch dieses Happy End bleibt aus.

Besucher tauchen mit den Bühnendarstellern ab

Abtauchen in ein wildes Abenteuer rund ums Meer, seine Bewohner und seinen Schutz, können wir jetzt in einer Neuauflage. Die Geschichte von der kleinen Meerjungfrau wird am 28. Juli ab 16.30 Uhr auf der Bühne des Kulturkutters erzählt und gespielt. Wir treffen auf eine zunächst verärgerte Meerjungfrau, denn das ganze Meer ist zugemüllt und sie hat keine Lust die Hauptfigur in einem alten, öden Märchen zu sein. Sie will etwas bewegen.

Gemeinsam mit ihrem Freund Horst, dem singenden Seepferdchen, begibt sich die kleine Meerjungfrau auf eine abenteuerliche Reise zu den Menschen. Dabei trifft sie nicht nur auf ein verwaistes Geisternetz, sondern auch auf eine müffelnde Meerhexe, die ihr den Weg zu den Menschen zeigt. Was dort passiert? Seht und hört selbst. Die Vorstellung ist für Zuschauer ab sechs Jahre geeignet und dauert etwa 45 Minuten.

Aufführungen am 28. Juli und am 11. August

Die Aufführungen werden neben dem 28. Juli noch am 11. August auf die auf der Kulturkutter-Bühne im Kurpark Binz gebracht. Es spielen und musizieren Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin Marie-Luise Gunst als Horst, Meerhexe, Geisternetz sowie Schauspielerin, Autorin und Poetry Slammerin Marie-Theres Schwinn als Meerjungfrau. Gunst liebt die Musik, wie sie sagt. „Musik ist für mich der direkte Link zwischen Kopf und Herz und von Mensch zu Mensch“. Für sie kann ein Song vieles sein: Trost, Wut, Hoffnung, Frieden, Liebe und Hass.

Die vielseitige Künstlerin aus dem Südharz ist neben ihrem Engagement auf der Kulturkutter-Bühne auch bei ihren musikalischen Auftritten zu erleben. Marie-Theres Schwinn lebt in Rostock und ist diesen Sommer in mehreren Stücken des Kulturkutters zu sehen: Poeten & Piraten (Poetry Slam trifft Musik), Glücksrezepte (Ein Theatermenü für die Seele)

Übrigens: Gerade erst widmete Hans Christian Andersens Geburtsstadt ihrem berühmtesten Sohn ein neues, modernes Museum. Im dänischen Odense sollen Kinder und Erwachsene ihrer Fantasie freien Lauf lassen – und selbst Teil von Märchen wie denen von der kleinen Meerjungfrau und der Prinzessin auf der Erbse werden.

C. Andersen ist am 2. April 1805 in Odense geboren worden. Viele seiner späteren Märchen fußten auf den Erfahrungen, die er als Kind in der Stadt auf der zentraldänischen Insel Fünen sammelte. Auch in Deutschland zählen seine Werke wie „Die kleine Meerjungfrau“, „Die Prinzessin auf der Erbse“ und „Das hässliche Entlein“, zu den großen Klassikern der Märchenwelt.

Von Juliane Lange