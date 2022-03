Die vier Elemente auf Rügen: Putbus Festspiele starten wieder durch 

Putbus

Vom 26. Mai bis zum 6. Juni laden der Förderverein Theater Putbus und das Theater selbst über die Wochenenden um Himmelfahrt und Pfingsten zu einem Festspielprogramm ins Theater und an außergewöhnliche Orte ein. Die vier Elemente – Wasser, Feuer, Luft und Erde – sind das Leitthema der Putbus-Festspiele.

Und nachdem die Elemente Wasser und Feuer in den Vorjahren bereits für interessante Konzerte sorgten, widmen sich die Künstler in diesem Jahr dem Element Luft. Unter der künstlerischen Leitung des Amaryllis-Quartetts wird es wieder zwei Wochenenden voller musikalischer Spannung geben.

Thema: Luft

Nach dem „feurigen“ Programm im letzten Jahr dürfen sich Theaterfreunde auf die Festivaleröffnung zum Thema Luft mit dem Preußischen Kammerorchester gespannt sein. Der ARD-Wettbewerbs- und Echo-Klassik-Gewinner Sebastian Manz wird mit seiner Klarinette beim Eröffnungskonzert am 26. Mai (19.30 Uhr) die Luft in Schwingungen versetzen, wenn das Konzert von Aaron Copland für Klarinette, Streicher und Harfe erklingt.

Interessant wird es am 28. Mai, wenn die Festspiele das „Musikalische Dinner“ auf dem Programm haben. Das Besondere: Während das auf die Musik abgestimmte Fünf-Gänge-Menü direkt auf der Theaterbühne serviert wird, sind die Festivalmusiker exklusiv von verschiedenen Plätzen des Theaters aus zu erleben. Kreiert wird das Essen vom Spitzenkoch des „Berliner Bahnhofs“ in den Hamburger Deichtorhallen, Thorsten Gillert.

Liegestuhlkonzerte am Bodden

Zudem wird es zwei Liegestuhlkonzerte geben (29. Mai und 6. Juni). Im Mai geht es mit dem Duo Schepansky-Wedell auf eine musikalische Reise durch Frankreich – bequem zu erleben im Liegestuhl am Strand hinter dem Badehaus Goor. Im Juni können die Besucher im Liegestuhl den beschwingten Darbietungen des Xenon-Saxophon-Quartetts zum Thema Luft lauschen und dabei einen traumhaften Blick auf den Greifswalder Bodden genießen.

Das Abschlusskonzert findet am gleichen Tag um 18 Uhr im Theater mit anschließendem Ausklang im Foyer statt. Zu sehen sein wird Sofia Gubaidulina. Sie ist einer der namhaftesten zeitgenössischen Komponistinnen. Mit „Fachwerk“ steht eine Komposition auf dem Programm, in der sich das Bajan, die russische Form eines Knopfakkordeons, als ideales Soloinstruments zeigt.

Kartenbestellungen sind ab sofort per E-Mail, Post oder am Telefon möglich. Ab dem 1. Mai beginnt der Freiverkauf unter anderem an den Theaterkassen oder im Internet auf der Seite www.putbus-festspiele.de.

