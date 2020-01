Diebe dringen in 19 Segelboote auf der Insel Rügen ein

Dranske

Einen Raubzug haben Diebe auf mehreren Segelbooten in Dranske auf der Insel Rügen unternommen. Die Täter drangen in insgesamt 19 Boote ein, die in ihrem Winterlager im ehemaligen Marinehafen auf der Halbinsel Bug aufgestellt waren.

Aus den Booten, bei denen es sich überwiegend um Segelyachten handelt, entwendeten die Täter diverses Bootszubehör. Gestohlen wurden mehrere Kartenplotter (Schiffsnavigationsgeräte), Multifunktionsanzeigen, Heizgeräte und Dieselpumpen. Die Polizei schätzt den Stehlschaden auf etwa 78 000 Euro.

Polizei spricht von professionellem Vorgehen

Um auf die durch Stützen gesicherten Yachten gelangen zu können, müssen die Täter eine Leiter benutzt haben, teilt die Polizei mit. Vieles spreche für ein professionelles Vorgehen. Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz und sicherte Spuren.

Die Einbrüche müssen laut Polizei zwischen dem 29. Dezember und dem 6. Januar begangen worden sein. Zur Aufklärung werden Zeugen gesucht. Wer im genannten Zeitraumes ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen oder Personen festgestellt hat, wird gebeten, sich an die Einsatzleitstelle der Polizei, Tel. 03 95/55 82 22 23, zu wenden. Hinweise können auch an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Von Udo Burwitz