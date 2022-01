Diebe plündern Spendenbehälter in Inselkirche auf Hiddensee

Kloster

Auf der Insel Hiddensee (Landkreis Vorpommern-Rügen) treiben Kirchendiebe ihr Unwesen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Stralsund sagte, wurden in der Inselkirche im Ort Kloster zweimal innerhalb weniger Wochen Spendenbehälter gestohlen und geplündert. Zuletzt sei am Sonntag ein Spendenbehälter komplett mit Inhalt und Ständer entwendet worden.

Fast genau einen Monat vorher hatten Unbekannte eine hölzerne Spendentruhe im Vorraum der Kirche aufgebrochen und Geld gestohlen. Ein weiterer Spendenbehälter sollte gewaltsam geöffnet werden, was aber misslang. Der gesamte Stehl- und Sachschaden wird auf mehr als 600 Euro geschätzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei in Bergen hat die Ermittlungen zu den Diebstäheln aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 0 38 38 / 8100 oder bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Die etwa 17 Kilometer lange und stellenweise nur mehrere hundert Meter breite Insel Hiddensee hat rund 1000 Einwohner, die in vier Orten leben, und ist nur per Fähre zu erreichen. Kloster gilt als Hauptort.

Von Winfried Wagner