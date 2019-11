Bergen/Grimmen/Barth

Der Polizei sind am Montag drei Einbrüche im Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet worden. Es werden in allen Fällen Zeugen gesucht.

Unbekannte sind zwischen Samstag und Montagmorgen in ein Werkstattgebäude in Barth eingebrochen und haben Arbeitsmaschinen, Werkzeug, einen Laptop, einen PC und elektrische Geräte mitgenommen. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

In Werkstatt in Barth viel Werkzeug gestohlen

In Bergen wurde in ein neugebautes Ferienhaus am Sportboothafen in Gustow eingebrochen. Dort wurden ebenfalls Arbeitsmaschinen entwendet. Außerdem haben die Einbrecher einen Baucontainer aufgebrochen und mehrere Baumaschinen mitgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 3000 Euro.

Außerdem sind Täter in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Grimmen eingebrochen und haben einen tragbaren Tresor und wichtige Unterlagen gestohlen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 150 Euro.

Hinweise gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder auch zu abgestellten Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können. Zeugen können sich telefonisch in den zuständigen Polizeistationen melden. Bergen: 03838 / 8100, Barth: 038 231 / 6720, Grimmen: 038 326 / 570.

Von OZ