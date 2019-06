Kröslin

Ob Hafen, Bootsbauunternehmen oder Pension – Vorpommern bietet Platz und kreativen Freiraum, um Träume zu verwirklichen. Der Autor Lars Herde suchte nach Menschen und Machern, die ihre Ideen vom eigenen Unternehmen an der Küste in die Tat umsetzten und mit der Arbeit am Meer ihr Glück fanden. Der auf Rügen geborene und viele Jahre in Süddeutschland lebende Journalist beschreibt die von Unwägbarkeiten und Kapriolen gezeichneten Biografien der Macher, die im Hafen Vorpommern ihren Ankerplatz fanden.

Liebevoll erzählte Porträts

Die liebevoll erzählten Porträts packte der Hinstorff-Verlag im Auftrag der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern in ein Buch, das unter dem Titel „Vorpommern – Von Menschen und Machern am Meer“ erschienen ist. In einer Auflage von 2000 Exemplaren kommt das Buch jetzt in den Handel. Geplant ist zudem eine englischsprachige eBook-Variante, die sich vor allem an Interessenten im skandinavischen Raum richtet. Mit dem Buch soll die Region Vorpommern als attraktiver Arbeitsplatz wahrnehmbarer gemacht werden, sagt Geschäftsführer Rolf Kammann. Die OZ stellt fünf Macher und Auszüge aus dem Buch vor.

Zur Galerie Übernachten auf alten Frachtkähnen oder Urlauber, die ihre eigenen Traumboote bauen: Lesen Sie hier über fünf Menschen, die ihr Glück an der Ostsee fanden

Martina Rathke