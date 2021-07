Breege

Das Gesicht von Dorit Wewezer kennen viele Glower und Jasmunder Gäste. Die Bäckereifachverkäuferin arbeitet seit Jahren in der Glower Bäckerei, wo sie auch gelernt hat. Und wenn die Schlange in der Hochsaison noch so lang ist, die 43-Jährige schenkt jedem Kunden ein Lächeln, auch denen, die unfreundlich sind oder einen schlechten Tag haben. „Die hat man am Abend schon vergessen“, sagt sie und winkt ab.

Nach Feierabend geht sie im Sommer gern in Juliusruh baden oder verbringt am Wochenende Zeit mit der Familie, also ihrem Mann und den beiden Söhnen, auf dem kleinen Boot im heimischen Breege. Eine Hobby-Bäckerin ist sie nicht. „Wir haben hier den ganzen Tag eine so große Auswahl an Kuchen und Torten im Laden, da kaufe ich lieber hier etwas ein.“ Der Bienenstich ist einer ihrer Favoriten. Ansonsten mag sie es eher herzhaft und kocht und brutzelt zu Hause in der Küche deftige Gerichte.

Fast wäre Dorit Wewezer eine waschechte Rüganerin geworden, schließlich stammt ihre Mutter von hier und auch die Großeltern. Auch Dorit Wewezer ist auf der Insel aufgewachsen und hat hier nahezu ihr gesamtes Leben verbracht. Zur Welt kam sie allerdings nicht an der Ostseeküste, sondern an der Saale hellem Strande, in Naumburg. Dorthin hatte es ihre Mutter der Liebe wegen gezogen.

Von Maik Trettin