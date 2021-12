Diese festlichen Braten werden auf Rügen serviert und verkauft – auch last minute

Rügen

Nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest, und noch kein Festtagsessen im Kühlschrank? Oder kurz vor dem Fest werden wie so häufig die Pläne umgeworfen? Statt an einem gedeckten Tisch zu sitzen, muss man selbst in der Küche stehen und kochen.

Doch bekommen Rüganer auf der Insel überhaupt noch Gänse, Enten oder Wildfleisch beim regionalen Vermarkter oder kommen sie zu spät? Und ist es in der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen noch möglich, ohne Termin einen Tisch in einem Restaurant für ein Festessen zu bekommen? Ein Überblick, wie es auf der Insel aussieht.

Nachfrage nach Gänsen ist groß

Wer eine Gans am heimischen Herd in den Ofen schieben möchte, muss sich spurten. „Die sind so gut wie ausverkauft“, sagt Holger Kliewe vom gleichnamigen Erlebnisbauernhof. Die Nachfrage war groß, das bestätigen auch einige Restaurants, die Gänsebraten nur an den Feiertagen servieren. „Aber von den Enten haben wir noch ausreichend vorhanden. Dies gilt auch für Kurzentschlossene“, sagt der Landwirt.

Auch wenn viele seiner Kunden die wichtigste Zutat für den Festbraten schon rechtzeitig vorbestellen und auch kaufen. Für diejenigen, die auf den letzten Drücker kommen, hat der Hof täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem findet ein mobiler Verkauf immer mittwochs vor dem Familia-Markt in Bergen statt (11 bis 17 Uhr). Ob für Singles, Pärchen oder Familien: „Wir haben Enten von zwei bis vier Kilogramm im Angebot – also für jeden Hunger etwas dabei.“

Fleisch aus der Region

Die Verkäufe in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass nicht nur Ente und Gans auf dem festlich gedeckten Tisch favorisiert wird. Immer häufiger liegt der Duft von Rinderbraten, -filets oder Wildfleisch in der Luft. Das können Antje und Henrik Fromm vom Neuenkirchener Geschäft „Wild & Rind – Gutes Fleisch von Rügen“ bestätigen. „Momentan sind Keulen vom Schwarzwild, Reh, Rot- oder Damwild gefragt. Obwohl beim Reh wie in den Jahren zuvor traditionell der Rehrücken hinzukommt“, sagt Antje Fromm. Vom Rind gehen häufig Filet oder Roastbeef über die Ladentheke.

„Wir merken deutlich, dass die Rügener viel probieren wollen, etwa auf kohlenhydratarmes Essen umgestiegen sind. Vor allem wollen sie aber wissen, wo ihr Fleisch herkommt. Es soll Fleisch von Tieren von vor der Haustür sein, von Tieren der Insel Rügen.“ Das Geschäft ist immer mittwochs und donnerstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Somit ist es hier noch möglich, einen Tag vor Heiligabend Fleisch für das Fest zu kaufen. Allerdings gibt es für Rindgerichte viele Vorbestellungen. „Wir sind vorbereitet, was Wildfleisch betrifft, und haben eine große Auswahl vorrätig“, sagt sie. Infos: 0171 / 343 37 86.

Essen wird geliefert

Seit 2007 verkauft Familie Kajahn auf ihrem Gutshof in Prosnitz im Süden der Insel Wildfleisch von der Insel Rügen. Obwohl der Verkauf auf Weihnachtsmärkten in Stralsund, Garz Göhren weggefallen sind, bleibt ihnen der Verkauf vor Ort. „Wir haben einen Verkaufswagen vor dem Gutshaus aufgestellt. Hier werden wir bis zum 23. Dezember das Fleisch verkaufen“, sagt Axel Kajahn. Immer montags bis sonnabends jeweils 10 bis 15 Uhr. Hier sind in der Vorweihnachtszeit besonders Rücken und Keule vom Rehwild sowie Hasen gefragt. „Auch wenn einer spontan kaufen möchten, wird er mit Sicherheit bei uns fündig werden.“ Infos: 038 307 / 40 150.

Kay Plümecke von der Gastwirtschaft am Markt bereitet festliche Essen in seiner Küche und liefert auch außer Haus. Quelle: Mathias Otto

Wer seinen Braten für die Weihnachtstage bereits gelagert hat und sich in der Vorweihnachtszeit ein festliches Essen gönnen möchte, kann auch spontan auf der Insel Rügen an einem Tisch Platz nehmen. „Bei uns gibt es den traditionellen Entenbraten mit Serviettenknödel und Rotkohl sowie Wildgerichte“, sagt Kay Plümecke von der Gastwirtschaft am Markt in Bergen.

Normalerweise hätte er drei weitere Weihnachtsmenüs auf der Speisekarte gehabt, aber durch die Absage von Weihnachtsfeiern konzentrieren sich sein Team und er auf Ente und Wild. „In der Vorweihnachtszeit gibt es noch genug Termine, auch für einen spontanen Besuch bei uns.“ Für die Feiertage (25. und 26. Dezember) sollte reserviert werden. Einen besonderen Wunsch erfüllt er denjenigen, die das Essen der Gastwirtschaft zu Hause genießen wollen – es wird geliefert (038 38 / 25 22 59).

Gänse-Mobil und Wildschwein-Burger

Im Ostseebad Sellin gibt es sogar ein Gänse-Mobil. „Lassen Sie den Weihnachtsstress hinter sich und uns dafür Sorge tragen, dass Sie sich nur noch an den gedeckten Tisch setzen brauchen. Wir liefern Ihre Gans zur Wunschzeit, heiß und tischfertig, direkt auf den Tisch“, wirbt das Cliff Hotel Rügen. Zur Auswahl stehen hier bis zum 22. Dezember Entenbraten und Mecklenburger Gans (038 303 / 80).

Im Hotel Bernstein in Sellin wird viel Wild gegessen, wie Geschäftsführer Thomas Dorissen sagt. „Das fängt an bei Rehrücken oder -filet, aber auch die Wildschwein-Burger sind sehr gefragt“, sagt er. Gänse gibt es in diesem Haus erst an den Weihnachtstagen. Dann ist das Restaurant zur Abendzeit durch die Hausgäste weitestgehend ausgebucht, „zur Mittagszeit ist allerdings noch einiges möglich“. Infos: 038 303 / 17 17.

Vereinzelt noch Plätze übrig

Wer einen Tisch in „Omas Küche“ im Ostseebad Binz für die Feiertage (25. und 26.12.) reservieren möchte, muss sich beeilen. Hier gibt es aber vereinzelt noch Plätze, sagt Kirsten Rosenfeldt vom Restaurant. An den Tagen zuvor sieht es besser aus. „Die Gäste können sich auf Viertelente mit Kartoffeln und Rotkohl freuen“, gibt sie einen Vorgeschmack für einen Besuch im Restaurant. Infos: 038 393 / 135 56.

Auch auf dem Erlebnishof Kliewe können Besucher einen Entenbraten in der Vorweihnachtszeit genießen. An den Wochenenden ist hier bis 20 Uhr geöffnet. „Aufgrund der neuen Corona-Bestimmungen bleiben einige Gäste wie zu erwarten weg. Deshalb bieten wir auch den Außer-Haus-Verkauf an“, sagt Holger Kliewe. Infos: 038 305 / 53 00 10.

Von Mathias Otto