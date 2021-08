Digitale Gästekarten auf Rügen: Die einzelnen Angebote im Check

Sassnitz

Mit dem Kugelschreiber fest auf das Papier aufdrücken, damit auf dem Formular unter dem Durchschlag noch etwas zu erkennen ist – immer seltener füllen die Sassnitzer Vermieter die Zettel aus dem Block aus, um ihren Gästen eine Kurkarte auszugeben. Mehr und mehr setzen die Gastgeber auf den elektronischen Weg und geben die Daten über ein entsprechendes Programm in den Computer ein.

Künftig sollen die auch auf elektronischem Wege versendet werden. Das von der Stadt Sassnitz benutzte Abrechnungssystem soll um diese Möglichkeit erweitert werden. Darin waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus auf ihrer vergangenen Sitzung einig.

Digitales Verfahren spart Zeit

Die elektronische Kurkarte ist in Sassnitz auf dem Vormarsch. Wobei der Begriff irreführend sein kann. Denn die Kurkarte an sich gibt es nach wie vor in analoger, also in Papierform, stellt der Leiter des Bereichs Wirtschaftsförderung/Tourismus im Rathaus der Hafenstadt, Leon Kräusche, klar. Das Adjektiv „elektronisch“ bezieht sich in diesem Fall ausschließlich auf die Art der Erfassung und Abrechnung. Und die ist über das entsprechende Computerprogramm deutlich einfacher und um vieles schneller als das Ausfüllen der Formulare mit Block und Stift, sagt Mirko Frost.

Er ist Mitglied im Fachausschuss der Stadtvertretung. Hauptberuflich leitet er die Rezeption des Sassnitzer Rügen-Hotels. „Die elektronische Kurkarte spart uns und den Gästen unglaublich viel Zeit“, sagt er. Schon mit der Buchung der Übernachtung können die Daten für die Kurkarte direkt übernommen werden. „Bei der Anreise drucken wir dem Gast die fertige Kurkarte aus und in die Hand.“ Auf der Rückseite findet der Kurkarteninhaber gleich eine aktuelle Übersicht der Veranstaltungen. „Da bleibt eigentlich kaum eine Frage offen.“

Rund 31000 Kurkarten werden pro Jahr in Sassnitz ausgegeben, und zwar immer häufiger auf elektronischem Weg. Machte diese Form der Abrechnung im Juli 2020 noch einen Anteil von 26 Prozent des Kurtax-Umsatzes aus, sind es in diesem Juli schon 51 Prozent gewesen.

144 Partner in der Stadt machen mit

Seit die Stadt zu Jahresbeginn ein neues Abrechnungssystem einführte, weil der Anbieter des alten den Vertrag gekündigt hatte, sei die Akzeptanz bei den Vermietern deutlich gestiegen, sagt Kräusche und belegt das mit Zahlen: Im Jahr 2020 arbeiteten 40 Abrechnungsstellen, also Vermieter oder touristische Unternehmen, mit der elektronischen Kurkarte. „Jetzt haben wir 144 Partner in der Stadt.“

Die Nachfrage bei den Vermietern steige. Vor allem die Besitzer von Feriendomizilen, die nicht in der Nähe wohnen, wünschen sich einen elektronischen Versand der Kurkarte, also die Übermittlung der Dateien und die Abrechnung über das Internet. Um diese Möglichkeit soll das Sassnitzer Abrechnungssystem nach einem positiven Votum aus dem Fachausschuss jetzt erweitert werden.

Vergünstigungen im Tierpark oder Nationalparkzentrum

1,50 zahlt ein Erwachsener in Sassnitz pro Tag in der Hauptsaison an Kurtaxe, einen Euro in der Nebensaison. Das ist nicht viel. Dennoch ist die Nachfrage bei den Gästen nach der Karte nicht übermäßig hoch. Das liegt zum einen vermutlich daran, dass die Vorteile überschaubar sind. Der Gast bekommt Vergünstigungen bei Eintrittspreisen, etwa im Nationalparkzentrum am Königsstuhl oder im Fischerei- und Hafenmuseum oder künftig auch im Tierpark. Das war’s dann aber auch. Zirka 325 000 Euro nimmt die Stadt jährlich an Kurtaxe ein, das ist ein Bruchteil von dem, was in den Kur-Säckeln der Ostseebäder landet.

Sassnitz hat viele Tagestouristen

Obwohl die Stadt in der Saison täglich von Gästen überschwemmt wird und viel Geld für Kulturveranstaltungen und touristische Infrastruktur ausgibt, fließt nur verhältnismäßig wenig Kurtaxe zurück. „Im Gegensatz zu den Ostseebädern gibt es bei uns deutlich weniger Gästebetten, dafür aber viele Tagesausflügler“, so Kräusche. Wollte man die stärker zur Finanzierung heranziehen, ginge das nur über die Tageskurkarte. Doch die in einer Stadt dieser Größenordnung zu kontrollieren, sei kaum möglich. „Dafür müssten wir entweder den Personalbestand deutlich aufstocken oder die Kontrolle an externe Dienstleister vergeben.“

Digitales im Ostseebad Sellin Was die Erfassung der Daten der Gäste angeht, verfügt Sellin bereits länger über ein erfolgreiches Erfassungssystem. Vermieter haben direkten Zugriff auf ein Meldesystem, registrieren ihre Gäste und drucken dann die Kurkarte mit einem QR-Code aus. Tageskurkarten gibt es über die Sellin-App auf dem Smartphone. Mit der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz wird die Idee einer gemeinsamen Kurkarte weiterverfolgt.

Gleichzeitig müsste aber auch der „Inhalt“, also das, was der Gast für die Kurkarte bekommt, verbessert werden. „Das könnte die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Toilette sein oder dass man mit der Kurkarte am Parkscheinautomat ein Ticket bekommt.“ Noch, so Kräusche, sei das Zukunftsmusik, aber durchaus realistisch. Im Stadthafen prüfe man derzeit die Möglichkeit, dass Parkscheine am Automaten über das Smartphone bezahlt werden können. Wenn die Kurkarte irgendwann als QR-Code auf das Handy geladen werden könne, sei sicher auch das Bezahlen mit der Kurkarte praktisch möglich.

Digitaler Reiseführer mit Echtzeit-Infos

In Binz setzt man ebenfalls auf digitale Lösungen, hier ist man bereits einen Schritt weiter. Die „Binzer Bucht Card“ gibt es zwar ebenfalls noch in Kartenform. Beim Vorzeigen der Karte gibt es nicht nur die bekannten Ermäßigungen und Services, das ganze Spektrum des Angebots verbirgt sich im QR-Code auf der Karte. Scannt man diesen, geht es zur webbasierten Anwendung „Binzer Bucht Guide“, ein digitaler Reiseführer für den Gast.

Die Binzer Bucht Card Quelle: Kurverwaltung Binz

Auf einer interaktiven Karte kann der Nutzer nicht nur seinen eigenen Aufenthaltsort sehen, sondern auch jede Menge Informationen abrufen. Derzeit lässt sich beispielsweise die aktuelle Strandauslastung in den einzelnen Abschnitten anhand einer Ampel erkennen, es gibt Infos über die Abfahrtszeiten der Bahnen und Busse in Echtzeit, Sehenswürdigkeiten, und über 20 Touren, die man mit dem Smartphone und der Binzer Bucht Card als Reisebegleiter unternehmen kann.

Bezahlen mit der Binzer Bucht Card

„Seit der Einführung im Juni 2021 haben wir 145 000 aktive Installationen, davon 85 000 Übernachtungsgäste und 60 000 Tagesgäste“, beschreibt Tourismusdirektor Kai Gardeja. „Die Entwicklung soll aber noch weitergehen. Die Möglichkeiten sind vielfältig“ Denn die Binzer Bucht Card soll bis 2023 eine Bezahlfunktion bekommen, mit der der Gast seine Erlebnis- oder Fahrtickets bezahlen kann. Auch die von der Seebrückenstation gefunkten Wetterdaten werden auf dem Handy zu sehen sein, aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Institutes und auch personalisierte Empfehlungen.

Mit der Traditionen der Temperaturanzeige ist das allerdings so eine Sache. „Wir haben uns von der klassischen Säule mit Luft- und Wassertemperaturanzeige getrennt und auf 24 große Displaysäulen gesetzt, auf denen auch Informationen zu Veranstaltungen und Coronahinweisen laufen. Das gab auch Kritik“, räumt der Tourismusdirektor ein. Trotzdem sei Digitalisierung das Gebot der Stunde: Schluss mit dem Zettelkram, forderte er bereits im Februar. Die digitale Meldung der Gäste ist für die Gastgeber in Binz ab 2022 Pflicht.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gespräche mit den Ostseebädern

Noch besser könne man die Vorteile der Digitalisierung nutzen, wenn mehr Gemeinden mitmachen. „Ein gemeinsamer Weg ist im Bereich digitales Gästemanagement sinnvoll, insbesondere was Mobilität und gemeinsame Datenhaltung angeht“, sagte er auf der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses in Binz. Man sei zunächst in guten Gesprächen mit den Gemeinden Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut. „Sicherlich ist dann auch eine gemeinsame Kurabgabe fällig, um das Reisen in der Fläche möglich zu machen. Die Differenz müssten die Gemeinden ausgleichen“, so Gardeja. „Aber die Signale sind positiv. Es können natürlich auch jederzeit andere Gemeinden mitmachen.“

Von Maik Trettin und Anne Ziebarth