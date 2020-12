Hiddensee

Die Insel Hiddensee startet mit einem neuen Projekt, das viele Vorteile für Urlauber, aber auch Gastgeber bringen soll. Gestern wurde mit der Testphase einer digitalen Kurkarten-App begonnen. „WELCMpass“ nennt sie sich. Damit können Tages- und Übernachtungsgäste auf der Insel die Kurabgabe künftig ganz bequem und online bezahlen.

„Es soll für uns alle, Gäste wie Vermieter, einfacher werden – so die Intention der neuen Kurkarten-App. Bisher waren die ersten Minuten auf der Insel häufig von einem langwierigen Prozedere geprägt: Anmelden im Feriendomizil, Ausfüllen des Meldescheins und die Berechnung der Kurabgabe“, sagt Kurdirektorin Vanessa Marx.

Anzeige

Hoher bürokratischer Aufwand

Also musste bisher immer viel Papierkram erledigt werden, bevor es an den Strand ging. Auch für die Vermieter war die Ankunft der Gäste häufig mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. So mussten all die Unterlagen und Kurabgaben im Nachgang auch an den Hiddenseer Hafen- und Kurbetrieb abgeführt und registriert werden. Damit soll nun Schluss sein.

Beim nächsten Urlaub nach den Corona-Lockerungen können Übernachtungsgäste ihre Kurkarte, die Hiddensee-Card, für die Insel ganz bequem bargeldlos per App lösen und vorzeigen. „Wir gehen einen ganz neuen, innovativen und digitalisierten Weg in Sachen Kurabgabe, hin zur modernen App, die alle Services übersichtlich darstellt und viele weitere Vorteile für unsere Gäste bietet“, so die Kurdirektorin. Bei Tagesgästen, die mit der Fähre anreisen, müssen diese App nicht herunterladen. „Die Kurabgabe ist in dem Fährticket bereits integriert.“

Immer eine zweite Kasse benötigt

Bei den Gastgebern kommt diese Neuerung sehr gut an. Etwa bei Rosa Lotz von Hiddenseeservice. „Die Gäste können ihre Kurabgabe nun vorab machen. Es fällt eine Menge Arbeit für uns weg, weil vorher alles selbst ausgefüllt werden musste. Diese Neuerung ist längst überfällig im digitalen Zeitalter“, sagt sie und berichtet, wie kompliziert es bisher ablief. Gäste haben sich im Büro von Hiddenseeservice gemeldet. Dort wurde die Kurkarte abkassiert. „Wenn ein gewisser Stapel zusammenkam, dann wurde alles zusammengerechnet und gezählt. Und danach haben wir diese Zettel sowie das Geld zur Kurverwaltung getragen. Dort wurde es noch einmal alles überprüft. Das war schon sehr umständlich“, sagt sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Auch für Hotelier Carsten Berlin von der Hotelanlage Heiderose begrüßt das neue Angebot. Es kann einfacher sein, wenn die Gäste, das künftig so praktizieren, wie es erwünscht ist. Dadurch ist ein schnellerer Check-in möglich“, sagt er. Er hatte für die Kurabgabe immer eine zweite Kasse haben, weil diese Abgabe nicht über sein Buchungssystem laufen konnte. „Jetzt ist es eine deutliche Erleichterung für uns“, sagt er.

Aufatmen aber für Gastgeber und auch Gäste, die sich nicht diese App runterladen und die die Kurabgabe nicht digital abrechnen wollen und können. Das manuelle Ausfüllen der Kurkarten bleibt auch weiterhin bestehen.

Nur zwei Seebäder in MV

Entwickelt wurde diese App in Kooperation mit der Sparkasse Vorpommern. „Wir unterstützen unsere Kommunen auch bei der Digitalisierung der Kurabgabe und stehen als kompetenter Partner zur Seite. Wir versuchen gemeinsam mit der Firma Guide2 GmbH weitere Entwicklungen zu integrieren, um für die Zukunft sowohl für die Gäste, als auch für unsere Kommunen vor Ort, die Digitalisierung einfach, kompetent und innovativ zu gestalten“, sagt Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorpommern.

Dr. Michael Faltis, Geschäftsführer der Guide2 GmbH, dazu: „Wir freuen uns, als einer unserer Piloten, die Gemeinde Seebad Insel Hiddensee bei dem Prozess der Digitalisierung unterstützen zu dürfen. Neben Fehmarn und einigen anderen Gemeinden in Schleswig-Holstein ist Hiddensee eines von zwei Seebädern in Mecklenburg-Vorpommern, welches schon jetzt die Digitalisierung der Kurabgabe in Angriff nimmt.“

Lesen Sie auch

Der Hiddenseer Bürgermeister Thomas Gens hofft, dass diese App von Gästen, Vermietern und Unternehmern gut angenommen wird, „und unsere Insel mit der neuen Hiddensee-Card ganz vorne in der Entwicklung der Kurkartenerhebung dabei sein kann.“

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto