Sellin

Putbus hat sie, Binz ebenso und nun auch Sellin: Im Ostseebad wurden sieben digitale Schaukästen aufgestellt, ein achter soll noch folgen. An den touristischen Anlaufpunkten wie Seebrückenvorplatz, Kurverwaltung, Hafen und Südstrand können sich die Gäste nun durch Veranstaltungsangebote, Ausflugsempfehlungen, Tipps für Kinder, Museen, Galerien, das Schwimmbad und die Fahrpläne für Bus, Bäderbahn und Schiff klicken.

Möglich ist das auch für Besucher am Hafen in Seedorf, beim Fährmann in Moritzdorf und an der Altensiener Mühle. Auch zu einem virtuellen historischen Ortsrundgang wird eingeladen. Die Gäste können sich weiterhin über die verschiedenen Bronzeskulpturen des Künstlers Thomas Jastram in Sellin informieren.

Vorbei ist die Zeit der Plakate und Zettel, die für eine lange Lebensdauer meist aufwendig laminiert wurden. Mussten die Mitarbeiter der Kurverwaltung früher gerade in der Hauptsaison oft zu den alten Schaukästen ausrücken, um sie neu zu bestücken oder über den Ausfall einer Veranstaltung zu informieren, können Änderungen jetzt ganz einfach im zentralen Rechner in der Kurverwaltung eingegeben werden.

Von dort heißt es, man sei noch in der Einweisungsphase. So erklärt sich dann auch bei den Informationen rund um Corona der Verweis auf das Testzentrum der Amtsverwaltung. Dies hat seit Juni geschlossen.

Von Gerit Herold