Digitaler Unterricht: SPD fordert Kauf von Tablets

Grimmen/Stralsund

Die SPD-Fraktion im Kreistag Vorpommern-Rügen fordert, das für den digitalen Unterricht ausreichend Endgeräte für die Schüler im Landkreis zur Verfügung stehen. Dabei haben die Sozialdemokraten insbesondere Kinder aus sozial schwachen Familien im Blick. Die Fraktion plädiert dafür, dass für diese Kinder und Jugendlichen Geräte zur Ausleihe angeschafft werden.

Die Fraktion verweist darauf, dass der Kreistag in jüngster Sitzung im Eilverfahren beschlossen hat, sich für einen 100-prozentigen Präsenzunterricht und die Digitalisierung einzusetzen. Bei der Umsetzung von digitalem Unterricht müsse allen Schülerinnen und Schülern der Zugang zu einem Tablet oder Notebook ermöglicht werden, schlussfolgern die Sozialdemokraten. „Der digitale Unterricht lebt davon, dass ausreichend Endgeräte für den Schulunterricht zur Verfügung stehen. Jedoch können sich nicht alle Familien passende Endgeräte finanziell leisten“, macht Fraktionsvorsitzende Kristine Kasten deutlich. „Vom Land werden Endgeräte in Schulen nicht gefördert, weder für Schülerinnen und Schüler noch für Schulen. Damit digitaler Unterricht wirklich realisierbar ist, müssen wir benachteiligten Schülerinnen und Schülern helfen.“

Anzeige

Landkreis soll die Geräte anschaffen

Die Sozialdemokraten haben eine Lösung parat. „Sie besteht in der Anschaffung von Tablets und Notebooks, um diese an bedürftige Schülerinnen und Schüler leihweise auszugeben. Mit der Rücknahme der Geräte erfolgt dann die Verwendung als Klassensatz in der jeweiligen Schule“, erläutert Kristine Kasten den Vorschlag der SPD-Fraktion. Umgesetzt werden soll er vom Kreis, fügt deren Geschäftsführer Thomas Ebeling hinzu. „Der Landkreis soll die Geräte für die sogenannten Härtefälle anschaffen.“

Weitere OZ+ Artikel

Das Bildungsministerium plane für das kommende Schuljahr eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht, ergänzt Ute Bartel. Durch diese Entscheidung sei Eile geboten, schlussfolgert die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion. „Der Bildungsausschuss muss schnellstmöglich tätig werden – schließlich steht das kommende Schuljahr vor der Tür.“

Lesen Sie auch hier

Von OZ