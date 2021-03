Digitaler Unterricht: Warum Binz Vorreiter ist

Binz

Für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen der Regionalen Schule Binz hat am Donnerstag ein neues Zeitalter begonnen: Sie lernen jetzt mit iPads im Unterricht. Für die digitale Mediennutzung in der Schule hat die Gemeinde Binz 35 Geräte angeschafft. 20 000 Euro hat das Ostseebad dafür bereitgestellt und plant weitere Investitionen in puncto Digitalisierung.

Einsatz zuerst in den Kernfächern

„Wir wollten den Fünftklässlern als Erstes die Möglichkeit geben, mit Tablets zu arbeiten“, so Schulleiter Axel Thiede. Lange hatte man überlegt, welche Geräte dafür am besten geeignet sind, und sich dann für iPads entschieden. Die Übergabe der digitalen Endgeräte sollte eigentlich schon im Dezember stattfinden. Doch der Termin platzte wegen des erneuten Lockdowns.

Und wie läuft der Unterricht am Tablet so? In den beiden fünften Klassen gehen die Daumen aller Mädchen und Jungen nach oben. Die Bedienung ist kein Problem, fast alle kennen Tablets von zu Hause. In der Schule sollen sie zuerst in den Kernfächern eingesetzt werden. „Vor allem in Mathe und Englisch“, so Thiede.

Engagierte Lehrer an der Schule

Während die einen in der sogenannten Lernzeit gemeinsam mit Lehrerin Jana Pätz ihre Hausaufgaben vervollständigen, steht bei den anderen gerade Mathe auf dem Stundenplan. Hier probieren die Schüler zum Beispiel aus, wie sie das neue Unterrichtsmittel beim Messen von Gegenständen nutzen können. Zuerst ist das Mathematikbuch an der Reihe. „Nun könnt ihr auch die Tafel mal messen“, ermuntert Rüdiger Russow.

Mathe mit dem iPad: Ein Fünftklässler misst das Lehrbuch. Quelle: Gerit Herold

Der Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik sei Goldstaub für die Schule, lobt sein Chef. Vor allem Rüdiger Russow, aber auch die Lehrer Jürgen Rusch und Robert Walter, seien die Motoren der Digitalisierung an der Schule. Sie engagieren sich mit viel Fleiß und Freizeit. Denn Geräte zu bekommen, ist das Eine, sie auch mit Lern-Apps einzurichten und einsetzbar zu machen, das Andere. Daran hapert es zum Beispiel an der Regionalschule Göhren, wo es zudem auch kein Breitband-Internet gibt.

Axel Thiede wünscht sich, dass die Versorgung mit den digitalen Endgeräten in den nächsten Jahren weitergeführt wird. „Im nächsten Schuljahr haben wir 40 neue Fünftklässler und hoffen, dass sie alle iPads bekommen.“

Im neuen Schuljahr weitere Geräte

Da ist Bürgermeister Karten Schneider sehr zuversichtlich. „Wir werden die nächsten fünften Klassen auch so ausstatten. Das sind Maßstäbe, die andere Schulen gerne hätten und das geht nur mit engagierten Lehrern. Wir sind in Binz an beiden Schulen sehr gut aufgestellt und ausgestattet. Man muss sich öffnen für eine Weiterentwicklung, auch wenn Veränderungen wehtun.“

Dem kann Marvin Müller nur zustimmen. Der 20-jährige Lehramtsstudent absolviert seit zwei Wochen ein Praktikum an Regionalen Schule in seinem Heimatort. Zudem sitzt der Binzer in der Gemeindevertretung des Ostseebades. „Ich sehe kaum noch Kommilitonen mit Heftern oder Blättern hantieren, wir haben alle Laptops oder Tablets. Es ist dann ein Kulturschock, wenn man an eine Schule kommt, wo es nicht mal einen Laptop gibt. Es ist gut, wenn technische Mittel da sind. Es ist auch eine Frage des Willens. Wenn die Schule das will und die Lehrer das unterstützen, dann funktioniert das auch“, findet Müller.

Kinder wollen Kontakt zu Lehrern

Im Fernunterricht setzt man in Binz auf die Lernplattform IServ. Auch Videokonferenzen werden durchgeführt, obwohl sich einige Lehrer zuerst davor gescheut hätten. „Die Kinder wollen den Kontakt mit ihren Lehrern“, weiß Schulleiter Thiede.

Bürgermeister Karsten Schneider kündigt an, dass in der Binzer Gemeindeverwaltung eine weitere Stelle im IT-Bereich geschaffen werden soll. Die wachsenden Aufgabenfelder, zu denen auch die technische Betreuung der Schulen zählt, seien durch den jetzigen Mitarbeiter allein nicht mehr zu bewältigen.

Unklar sei derzeit noch, ob die Geräte für die Schüler personalisiert werden und so jeder sein iPad auch mit nach Hause nehmen kann. Damit hingen auch versicherungstechnische Fragen zusammen, wenn so ein 400 bis 500 Euro teures Gerät kaputt gehe. Eine Möglichkeit wäre ein Miet- beziehungsweise Kautionsmodell.

Von Gerit Herold