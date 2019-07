Glowe

Nach einem Ranking der Internet-Plattform testberichte.de darf sich der das Dinosaurierland Rügen zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen Deutschlands zählen. Dieses positives Feedback verschaffte dem Park die Auswertung von 689 Besucherbeurteilungen. Mit 4,3 von fünf möglichen Punkten schafft es Glowe auf Rang 70 unter 112 ausgewerteten Vergnügungsparks. Der Rügen Park Gingst kam dabei mit 4,1 Punkten auf Platz 91. Auf Rang eins liegt der Europa Park Rust mit 4,8 Punkten.

Der Junior-Chef des Dinosaurierlandes freut sich über die hervorragenden Gästemeinungen und hat auch eine Erklärung dafür. „Wir haben 2014 einen Modellwechsel vorgenommen. Während wir vorher nur statische Figuren aus Gfk-Kunststoff hatten, gibt es nun flexible Modelle, die sich teilweise bewegen und auch Geräusche von sich geben. Damit sind wir in Deutschland der einzige Park und seitdem sind die Bewertungen tatsächlich gestiegen“, sagt Marcel Kunkel.

Durch Sensoren ausgelöst, schwenken die Exemplare Schwanz und Kopf, reißen das Maul auf und gröhlen bedrohlich in Richtung der Besucher. Auf der Suche nach derartigen Modellen hat sich Marcel Kunkel mit seinem Vater und Dinosaurierland-Gründer Rüdiger auf den Weg nach China gemacht, dort mehrere Firmen besucht und die besten Exemplare rausgesucht. 130 Modelle begegnen einem auf dem 1500 Meter langen Rundweg durch den Park.

Die Exponate sind dabei den Epochen nach aufgestellt. „Es ist eine kleine Zeitreise. Am Ende begegnen wir dann auch den Tieren, die nach den Dinosauriern gelebt haben. Dabei ist dann auch das größte, jemals an Land gelebte Säugetier, der Paraceratherium“, so Marcel Kunkel. Während der 38-Jährige in den letzten Jahren immer mehr Reparaturen, Ausbesserungsarbeiten und Anstriche der Ausstellungsstücke selbst übernommen hat, hat er durchaus auch sein Herz dabei verloren. „Mein Lieblings-Dino ist der Albertosaurus, weil ich mit Reparaturen einfach schon so viel Zeit in ihn investiert habe“, erklärt Kunkel.

Statt jedesmal die Kollegen aus China zu bemühen, wurde Marcel Kunkel inzwischen selbst zum Fachmann. Denn einen Nachteil haben die beweglichen Modelle, bestehend aus einem Stahlskelett mit Schaumstoffüberzug. Zwar ist jede Falte hier Handarbeit, das kann in den sich bewegenden Gelenken aber auch schneller zu Rissen führen. Daher ist das Berühren der Dinos auch nicht erwünscht.

Die Entwicklung des Dinosaurierlandes und die damit gestiegenen Besucherbewertungen führten auch zu einem jährlichen Anstieg der Gästezahlen. Bis zu 1200 Leute strömen in der Hauptsaison täglich in das Dinosaurierland.

Doch das Dinosaurierland möchte abgesehen von seinen Schmuckstücken als Natur- und Erlebnispark angesehen werden. So erwartet den Besucher auch ein Steinzeitdorf, in dem gezeigt wird, wie einst Feuer gemacht oder Leder gegerbt wurde. Auf dem Rundweg durch die naturbelassene Anlage – in der sich auch seltene Vogelarten, Fasane oder Hasen heimisch fühlen – können außerdem Spielplätze, eine Fossilienkiste und das Bogenschießen entdeckt werden.

Wenke Büssow-Krämer