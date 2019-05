Sassnitz

Dirk Grigo (42) wohnt in Sassnitz. Der 42-Jährige hat drei Kinder. Mit seinen zwei Töchtern unternimmt er viel und hat extra ein kleines Zimmer für die Beiden eingerichtet, wenn sie ihn besuchen. „Meine ehemalige Freundin und ich kümmern uns abwechselnd um die Zwerge“ sagt Dirk Grigo. Kürzlich waren die Mädchen mit ihren Vater in Stralsund im Strelapark. Dort gab es eine Veranstaltung mit Comic-Figuren, die die Kinder so mögen. Beruflich fährt er einen „heißen Reifen“. „Ich bin Kurierfahrer und liefere Medizin an Apotheken und Krankenhäuser.“ Gelernt hat er zwar den Beruf des Mauers, ist allerdings sehr glücklich mit seinem jetzigen Job. Derzeit arbeitet der Sassnitzer nicht. „Ich hatte lange Jahre eine schwere Krankheit und muss mich erst mal davon erholen“, sagt er. Privat schaut Dirk Grigo gern aus dem Fenster seiner Wohnung auf die Ostsee. Er genießt den vollen Ostseeblick auf die Prorer Wiek vor Sassnitz. FOTO: Christine Zillmer

Christine Zillmer