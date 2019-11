Der Mann für die leisen und lauten Töne

Putbus

Besonders klangvolle Tage liegen hinter dem Marstall. Freitagabend lockte Dirk Michaelis Rügener und Stralsunder nach Putbus und bewies, dass ihm die leisen wie die lauten Töne liegen. A capella, an Gitarre oder Flügel gab er nicht nur Einblicke in sein neues Album „mir gehörn“, sondern schickte das Publikum natürlich auch auf eine Zeitreise. Denn: „Ohne „Als ich fortging“ geht es nicht“, stellte die Stralsunderin Birgit Ostermeyer klar. Dieser Wunsch sollte nicht unerfüllt bleiben, ist doch für viele Konzertbesucher oftmals genau dieser Titel Kindheitserinnerung und erste Annäherung an den Künstler gewesen.

„Ich habe diesen Titel zum ersten Mal gehört, als ich mit meiner Oma den Polizeiruf sehen durfte und er dort die Titelmusik war“, erinnert sich Jana Büssow. Erst einige Jahre später erfuhr sie mehr über die Gruppe Karussell, deren Frontmann Dirk Michaelis war. „Da bekam ich den Film und auch eine CD von ihm geschenkt. Seitdem höre ich seine Musik. Es ist eine total tolle Kindheitserinnerung. Nun habe ich ihn das erste Mal live erlebt und bin voller Emotionen. Es war perfekt, hätte nicht besser sein können“, so die Rüganerin.

Doch auch der Künstler selbst erinnert sich noch gerne an die Zeit, als die Haare noch lang und die Hosen kurz getragen wurden. „Das ist heute leider umgekehrt“, meinte der Sänger, der das ostdeutsche Action Haarspray einst als treuen Begleiter angesehen hat. „Wir sahen alle aus wie Tamara Danz und entdeckten morgens nach dem Aufstehen erst vor dem Spiegel, dass das Kissen noch an den Haaren klebte.“ Inzwischen ist er auf der ganzen Welt unterwegs und spielte kürzlich sogar in Armenien. „Musik verbindet und man kann darüber einfach so viel erzählen“, sagt Dirk Michaelis.

Das kleine, intime Konzert im Marstall fand Anklang bei den Besuchern. „Die private Atmosphäre in dem Raum war sehr angenehm“, findet Andreas Leesch. In diesem Rahmen nahm sich der Künstler auch die Zeit, erworbene CD´s persönlich zu signieren. Ein Glück für Rüdiger Arndt, der sich erst spontan für den Konzertbesuch entschieden hat. „Wir waren noch auf der Rückreise auf der Autobahn und haben dann erst gebucht. Der Mann konnte schon immer singen und gut spielen. Da sind wir regelmäßig auf Konzerten dabei“, sagt der Stralsunder. Und auf ein Wiedersehen müssen seine Anhänger nicht allzu lange warten. Schon am 9. Januar empfangen die 3Highligen André Herzberg, Dirk Zöllner und Dirk Michaelis in der Nikolaikirche Rostock und am 26. Januar in der Alten Brauerei Stralsund ihre Gäste.

Von Wenke Büssow-Krämer