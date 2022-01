Discounter auf Rügen schließt – vorübergehend

Samtens

Wie Phönix aus der Asche soll er sich erheben – der neue Norma-Markt in Samtens auf der Insel Rügen. Doch bevor es so weit ist, möchte das Unternehmen das alte Gebäude vollständig abreißen und einen Neubau mit Café-Backshop, Stellplätzen, Zufahrten und Werbeanlagen errichten. Auch eine Erhöhung der Dachkonstruktion umfasst die Baugenehmigung. Pünktlich zur Monatsmitte am 15. Januar soll Schluss sein, teilt Jens Tessendorff vom Norma-Logistikzentrum-Ostsee in Dummerstorf mit. „Nur ungern verabschieden wir uns vorübergehend von unseren Kunden, um anschließend den Markt für den Abriss vorzubereiten.“

Norma investiert 3,6 Millionen Euro

Der Markt war am 25. November 1993 eröffnet und in einem Mietverhältnis mit der Imperial-Gruppe geführt worden. Norma kaufte vor fünf Jahren das Gebäude und plant seitdem die Modernisierung der Verkaufsfläche von derzeit etwa 700 Quadratmetern. „Der Abriss des alten Gebäudes wird notwendig, weil es nicht mehr zeitgemäß angeordnet und energetisch absolut veraltet ist“, so Tessendorff. Neben dem Abriss des alten Markts seien auch massive Geländemodellierungen notwendig. Insgesamt investiere Norma in Samtens rund 3,6 Millionen Euro.

Kann der zweite Discounter am Ort die Lücke füllen?

Alle zehn Mitarbeiter kommen für die Zeit der Bauarbeiten in anderen Filialen unter. „Das Unternehmen kommt uns dabei sehr entgegen und niemand hat längere Arbeitswege als vorher“, freut sich Filialleiterin Karin Kunkel. Die Stimmung unter den Kollegen sei gut, und seitdem Bereichsleiter Steffen Klatetzke die Pläne vorstellte, freuen sich alle auf die neue Arbeitsstätte. Vor allem Ingrid Arndt, die schon seit Eröffnung des Markts dabei ist und mittlerweile fast zum Inventar gehöre.

Und wie finden das die Kunden? Die Filiale liegt unmittelbar gegenüber den großen Blöcken an der Gingster Straße. Gerade älteren Menschen könnte der in den kommenden Monaten verlängerte Fußweg bis zum Discounter an der Kreuzung zur alten Bundesstraße zu schaffen machen, glaubt eine Kundin. Für sie selber sei das aber eine Zeit lang machbar und schließlich wäre der Abschied ja nicht für immer. Allerdings: „Im Netto haben sie schon jetzt manchmal Probleme, die Regale nachzufüllen, da könnte es eng werden, wenn es noch mehr Kunden werden“, kann sie sich vorstellen. „Wir werden auch ein größeres Aufkommen bewältigen“, entwarnt hingegen eine Verkäuferin im dortigen Backshop. „Die Kunden müssen ja versorgt werden.“

Neubau erhält nachhaltige Energieversorgung

Elke Hartig kommt mit dem Auto aus dem nahe gelegenen Götemitz zum Norma in Samtens. Sie hat sich an das Angebot des Markts gewöhnt und fährt dafür auch an der Konkurrenz vorbei. „Woanders finde ich meine Sachen nicht“, erklärt sie. Dass der Markt wieder öffnet, ist ihr wichtig, „weil wir schon bei so vielem abgehängt sind“. Beispiele dafür seien die geschlossene Apotheke und andere Bereiche im Gesundheitssektor.

An Norma solle die Nahversorgung jedenfalls nicht scheitern, versichert Jens Tessendorff. „Wir wollen einen neuen und attraktiven Markt für den Standort und die benachbarten Umlandgemeinden errichten. Es entsteht ein moderner Norma-Markt, wie man ihn ähnlich auch aus Dranske kennt. Es wird ein Bauwerk mit nachhaltiger energetischer Technik sein, das ohne fossile Brennstoffe beheizt und betrieben wird. Dazu wird beispielsweise die Abwärme der Kälteanlagen genutzt.“

Eröffnung spätestens im Herbst

Der neue Markt soll mit einer Verkaufsfläche von dann 1200 Quadratmetern zudem erheblich größer sein als sein Vorgänger. „Großzügige Gänge mit viel Licht schaffen ein angenehmes Einkaufserlebnis“, glaubt Tessendorff. Hinzu kommen Flächen für Café und Backshop, den Insel-Bäcker Thomas Kruse betreiben möchte.

Nach der Wiedereröffnung sollen auch drei neue Kolleginnen hinzukommen, sagt Bereichsleiter Steffen Klatetzke. Wann es so weit sein wird, steht noch nicht fest. „Das hängt auch von den Gegebenheiten ab, die wir nach dem Abriss vorfinden. Der Untergrund muss ja neu untersucht werden.“ Länger als ein Dreivierteljahr soll es aber in keinem Fall dauern, bis sich die Türen des nigelnagelneuen Markts von Samtens öffnen.

Von Uwe Driest