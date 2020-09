Bergen

Der Ortsverein Rügen-Hiddensee der SPD hat ab sofort nicht nur einen, sondern zwei Vorsitzende. Torsten Döring und Monika Quade bilden seit dem Wochenende Die Doppelspitze der Sozialdemokraten auf den beiden Ostsee-Inseln. Sie folgen auf Lothar Dippe, der Anfang September überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte.

Die Doppelspitze ist ein Novum für den Ortsverein Rügen-Hiddensee. Bislang gab es lediglich einen Vorsitzenden. Den Gedanken, zwei zu wählen, brachte der 20-jährige Sozialdemokrat Marvin Müller bei der Mitgliederversammlung am Sonnabend in Bergen ins Spiel und stellte einen entsprechenden Antrag, dem die Mehrheit der Mitglieder folgte. „Wir haben uns für eine Doppelspitze entschieden, da das Amt bisher enorm viel Zeit gekostet hat. Wir wollen die Arbeit, die dieses Amt mit sich bringt, auf mehrere Schultern verlagern und somit die Mitglieder mehr einbinden und noch präsenter vor Ort sein.“ Außerdem haben die Sozialdemokraten festgelegt, dass den beiden Vorsitzenden künftig auch zwei Stellvertreter zur Seite gestellt werden. Kristine Kasten aus Bergen gehörte in dieser Funktion bereits dem Vorstand an. Marvin Müller aus Binz wurde ebenfalls zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Monika Quade kommt aus Bergen. Als Lehrerin im Ruhestand ist sie vielen Eltern und Kindern der Grundschule Altstadt bekannt. Sie war lange Zeit Stadtvertreterin und Mitglied im Präsidium der Stadtvertretung. Torsten Döring ist der aktuelle Bürgermeister des Ostseebades Göhren. Marvin Müller ist 20 Jahre alt und stellvertretender Vorsitzender der Jusos in MV. Er kommt aus Binz und ist dort Gemeindevertreter. Die drei komplettieren den aktuellen Vorstand, der aus Kristine Kasten ( Bergen), Jutta Donig ( Altefähr), Paul Fellner ( Rambin), Edgar Buhe ( Göhren) und Brigitta Tornow besteht.

Die Neuwahl war notwendig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Lothar Dippe sein Amt niederlegt hatte. Dippe zog damit die Konsequenz aus der Wahl und der Abstimmung über die Landtagskandidaten. Dippe war bei der Nominierung für seinen Wahlkreis Heiko Miraß unterlegen, der zusammen mit Sylva Rahm-Präger bei den Landtagswahlen auf Rügen und Hiddensee punkten soll. Bei der Wahl Ende August hatten sich auch Vorstandsmitglieder für Miraß und damit gegen Dippe entschieden, der darin einen Mangel an Vertrauen und eine Geringschätzung seiner Arbeit als Vorsitzender sah.

Von Maik Trettin