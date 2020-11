Prora

Der Haushaltsausschuss des Bundes hatte in seiner Sitzung am Donnerstag die Förderung von drei wichtigen Projekten in Vorpommern beschlossen. Auf der Insel Rügen wird die Sanierung der Kirche in Gingst mit 620 000 Euro und der Aufbau eines Dokumentationszentrums in Prora mit weiteren 3,45 Millionen Euro unterstützt. In Barth wird die Restaurierung der Kirche St. Marien mit 1,75 Millionen Euro gefördert, teilt die SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen mit.

Steffen zufolge stehen für die Bildungs- und Dokumentationsstätte Prora, die neu im Block fünf errichtet werden soll, jetzt mehr als sieben Millionen Euro vom Bund bereit. Das Land wolle die Summe auf etwa 15 Millionen Euro verdoppeln.

Landtag muss noch beschließen

Bevor mit dem Bau begonnen werden könne, müsse der Landtag noch die Übernahme der Immobilie vom Landkreis Vorpommern-Rügen beschließen. Der Block fünf ist der einzige der fünf komplett erhaltenen Blöcke der denkmalgeschützten Anlage, der nicht an Privatinvestoren für Ferien-, Eigentums- und Mietwohnungen verkauft wurde.

„Ich freue mich, dass wir die Förderung für das Dokumentationszentrum in Prora erhöhen können. Es ist wichtig, die besondere Vergangenheit dieses Ortes zu thematisieren“, sagt die Politikerin.

Wichtiges touristisches Ziel

Prora stelle als eines der größten NS-Bauwerke ein wichtiges touristisches Ziel auf Rügen dar. Durch seine Geschichte als geplantes Kdf-Bad in der NS-Zeit und als Militärstandort in der DDR-Zeit sei die Anlage von großer historischer Bedeutung.

Um der Verantwortung für den Umgang mit diesem Ort gerecht zu werden, soll neben der Jugendherberge eine Bildungs- und Dokumentationsstätte zur Geschichte Proras im 20. Jahrhundert entstehen, so Steffen.

Von OZ