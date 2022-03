Altenkirchen

Die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründete Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) hat die Kirche in Altenkirchen auf der Insel Rügen zur „Kirche des Monats März 2022“ gekürt. Die Stiftung fördert die Sanierung des Glockenturms mit 10.000 Euro. Die Dorfkirche Altenkirchen zählt zu den ältesten Kirchen im Norden Rügens. Ihre Geschichte reiche bis in die Zeit der Slawen zurück. Nur kurze Zeit nach der Christianisierung Rügens sei die Kirche möglicherweise auf einem slawischen Begräbnishügel errichtet worden. Apsis und Chor des Backsteinbaus wurden um das Jahr 1200 vollendet. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde das Langhaus zur dreischiffigen Basilika vergrößert. Einen Turm hat das Gebäude nicht, im Jahr 1670 wurde ein separater Fachwerkbau als Glockenturm errichtet.

Glockenturm muss restauriert werden

„Die Notwendigkeit zur Restaurierung dieses kleinen Bauwerks ist unübersehbar“, sagt Pastor Christian Ohm. „Bei stärkerem Wind lösen sich morsche Blätter der Wandverschalung, außerdem steht der Glockenturm inzwischen etwas schief“. Auch Balkentragwerk, Dach und Treppe im Inneren sind sanierungsbedürftig. Rund 143.000 Euro sind für die Instandsetzung veranschlagt. Noch funktioniert der Turm als Glockenhalter, trotzdem sollen die Maßnahmen im kommenden Jahr beginnen. Das Risiko, eines Tages keine Glocken mehr in Altenkirchen zu hören, wolle niemand eingehen. „Wir läuten jeden Tag, manchmal mehrfach. Das gehört zum Dorf dazu“, so Christian Ohm.

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland ist eine Stiftung der EKD und der evangelischen Landeskirchen. Seit 1999 hat sie Zusagen für Sanierungsvorhaben in Höhe von rund 35 Millionen Euro geben können. Für dieses Jahr umfassen die KiBa-Förderzusagen rund 1,2 Millionen Euro. Im Förderverein der Stiftung KiBa engagieren sich bundesweit mehr als 3.800 Mitglieder.

Von ud