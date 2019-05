Lauterbach

Ein Drachenboot war am Donnerstag im Lauterbacher Hafen gekentert. 21 Personen waren an Bord. Mitarbeiter der Marina haben laut Polizei sofort zwei Boote zur Rettung der überwiegend Jugendlichen aus dem fünf Grad Celsius kalten Wasser eingesetzt. Ein Jugendlicher sei leicht verletzt worden. Als Grund für das Kentern gelten die schlechten Witterungsbedingungen sowie die teilweise fehlende Erfahrung der Jugendlichen an Bord.

„Durch die Beamten der Wasserschutzpolizei wurde gegen den 47-jährigen Drachenbootsführer von der Insel Rügen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung eingeleitet“, teilt die Polizei mit. Der 47-jährige Bootsführer muss mit einem Bußgeld von 200 Euro rechnen.

OZ