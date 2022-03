Dranske

Die Polizei sucht nach einem erneuten Einbruch in eine Bäckerei-Filiale in Dranske im Norden der Insel Rügen Zeugen. Wie die Polizeiinspektion Stralsund am Montag mitteilte hatte sich gegen 0.30 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Wittower Straße verschafft. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten anschließend. Bei der Tat richteten sie zudem einen Sachschaden in Höhe von mindestens 300 Euro an. Bereits in der Nacht zum 20. Dezember 2021 waren Unbekannte in die Filiale eingebrochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern(n) beziehungsweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ