Dreharbeiten auf der Insel Rügen: Grusel im Hexenwald bei Lietzow

Lietzow

„Letzter Dreh, los jetzt! Emotionen!“, ruft Jens Vilela-Neumann. „Und ab!“ Der Regisseur will noch mal alles aus seinen Schauspielerinnen und Schauspielern herauskitzeln, was geht. Das Szenario für den Filmdreh könnte kaum gruseliger sein. Vor den verkrüppelten Buchen im Hexenwald von Semper ist ein frisches Grab aufgebaut, um das Musiker stehen. Eine Mutter steht weinend daneben, als sich langsam eine Kinderhand aus der Erde reckt. Die Mutter drückt sie brutal wieder in die Erde. Harte Kost.

Hintergrund für diese Geschichte ist kein zeitgenössischer Horrorfilm, sondern ein Märchen aus dem Sagenschatz der Gebrüder Grimm, neu in Szene gesetzt für ein großes afrikanisch-deutsches Kulturprojekt. „Das eigensinnige Kind“, heißt der Originaltext, dessen Ursprung vermutlich im Dreißigjährigen Krieg liegt. Weil ein Kind seiner Mutter nicht folgt, entzieht Gott es seinem Wohlwollen und lässt es unheilbar erkranken. Im Grab streckt es immer wieder die Arme hervor und findet erst Ruhe, nachdem die Mutter mit einer Rute draufschlägt.

Dreharbeiten für „Das eigenwillige Kind“ mit Claudia Lüftenegger und Sohn Oskar Quelle: Anne Ziebarth

Künstlerisches Gemeinschaftprojekt über die Kontinente

Der Schwarzweißfilm, der an mehreren Orten auf Rügen gedreht wird, ist Teil eines internationalen Projekts mit Partnern aus fünf afrikanischen Ländern, der Filmfirma Paradise Garden Productions aus Berlin und dem Theater Vorpommern. „Aufbruch – künstlerischer Austausch zu/trotz Corona“, beschreibt Jens Vilela-Neumann. „Wir haben den Dialog mit Kulturschaffenden in Afrika gesucht und uns überlegt, wie man die Coronapandemie zusammen thematisieren kann.“

Das Projekt besteht aus mehreren Teilen. Zum einen eine sogenannte Performance Lecture, also ein moderiertes, multimediales Stück, was den Entstehungsprozess der Filme begleite, die Aufführung ist in Putbus, Greifswald und Stralsund und auf der Internetseite www.paradisegardenproductions.com geplant, voraussichtlich in etwa zwei Monaten. Und zum anderen die beiden Filme, die sowohl in Afrika als auch in Deutschland dazu entstehen. Finanziert wird das Projekt über das Auswärtige Amt und das Theater Vorpommern.

Natürlich musste sich Oskar nicht in einen Sarg legen. Der Siebenjährige saß unter einer Attrappe. Mama Claudia schaute trotzdem jede Minute nach. „Alles in Ordnung?“ Quelle: Anne Ziebarth

Märchen über Gesellschaft und Individualität

„Auch der afrikanische Filmpart handelt von einem Märchen“, beschreibt Jens. „Die Buntu-Geschichte ‚Die Menschen, die starben‘ wurde vom südafrikanischen Autor Credo Mutwa veröffentlicht.“ Auch diese Episode ist nichts für zarte Gemüter. Hier bekommt eine afrikanische Mutter ein Kind, welches den Zorn der Götter heraufbeschwört, weil es böse ist. „Diese Mutter will sich aber nicht von ihrem Kind trennen und versteckt es heimlich“, beschreibt Jens Vilela-Neumann. „Allerdings ist das Kind tatsächlich böse, es tötet die Mutter und wird zu einer Art Diktator. Letztendlich wird die Welt durch eine Art Sintflut ausgelöscht.“

Wie viel Druck gibt es von der Gesellschaft?

Die Frage, die dahintersteht, sei eine andere als die nach gut oder böse, richtig oder falsch. „Wir fragen uns, welche Rolle die Gesellschaft hat, wie viel Druck besteht und wie viel Individualität geduldet wird. Vielleicht auch nur geduldet werden kann“, erklärt er. „Dabei gibt es keine Lösung, wir sind ja nicht die Richter. In der einen Geschichte beugt sich die Mutter dem Druck der Gesellschaft, und das Ende ist nicht gut. In der anderen leistet sie Widerstand und das Ende ist, nun ja, auch nicht gut.“

Nach dem Ende des Drehs dürfen sie wieder Mama und Sohn sein: Claudia Lüftenegger und Sohn Oskar. Quelle: Anne Ziebarth

Mutter und Sohn gemeinsam vor der Kamera

An der deutschen Filmproduktion sind zahlreiche Schauspieler und Musiker vom Theater Vorpommern beteiligt. Besonders emotional wird die Situation, wenn man weiß, dass Mutter und Sohn nicht nur im Film eine Familie sind. Die Schauspielerin Claudia Lüftenegger hat ihren Sohn gefragt, ob er nicht einspringen könne. Der Siebenjährige sagte begeistert zu. Ein bisschen speziell sei die Situation schon, sagt Claudia Lüftenegger. Das eigene Kind im Grabe, die Mutter tränenüberströmt. „Aber wir haben vorher besprochen, dass es sich nur um Rollen handelt. Also dass wir das nicht wirklich sind und ich der Frau nur meine Tränen leihe.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

40 Euro für die Dreharbeite

Nicht sehr angenehm sei es gewesen, die Hand durch die Sarg-Attrappe zu strecken, befindet Oskar über die Dreharbeiten. Sein Gesicht hellt sich auf. „Aber auch nicht schlimm. Außerdem bekomme ich 40 Euro!“ Nicht mal ein kleines bisschen Grusel beim leidenschaftlichen Mountainbiker? „Naja“, überlegt er. „Ich weiß ja, dass es nicht echt ist.“ Und außerdem: Auch Papa Sebastian Undisz war beim Dreh dabei. Er arbeitet als Leiter der Schauspielmusik am Theater Vorpommern und hat die Musik ausgewählt, die den Stummfilm später begleiten wird.

Von Anne Ziebarth