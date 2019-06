Bergen auf Rügen

Ein Transporter der Marke Volkswagen ist am Dienstag auf Rügen komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer zudem auf zwei weitere Autos über, die dadurch beschädigt wurden. Das Feuer war am Morgen in der Straße der DSF in Bergen ausgebrochen. Der Notruf war gegen 8 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Brandursache war wohl ein technischer Defekt

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bergen konnten den Brand zwar nach wenigen Minuten löschen, der VW allerdings war nicht mehr zu retten. Ursache für das Feuer war offenbar ein technischer Defekt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Thomas Pult