Samtens

Gleich zwei Autofahrer haben am Sonntag auf der Insel Rügen ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen gebracht und sind aufgefahren. Drei Autos wurden bei dem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 96 zwischen Samtens und Altefähr erheblich beschädigt. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand.

Mehr als 20 000 Euro Sachschaden

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, musste der Fahrer eines Porsche-SUV verkehrsbedingt stark bremsen. Der 26 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Ford Mondeo reagierte zu spät und fuhr auf. Auch einer 24-jährigen Fahrerin eines BMW dahinter gelang es nicht mehr, rechtzeitig mit dem Pkw zum Stehen zu kommen. In der Folge fuhr auch sie auf.

Am Ford entstand Totalschaden. Den Sachschaden an allen drei Unfallfahrzeugen wird auf mehr als 20 000 Euro geschätzt. Gravierende Verkehrsbehinderungen habe es an der Unfallstelle nicht gegeben, informiert die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Udo Burwitz