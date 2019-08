Lauterbach

Die Westpier ist Baustelle – aber der Run der Flusskreuzfahrtschiffe auf den Lauterbacher Hafen hält an. Bis Ende dieses Monats stehen noch neun Anläufe auf dem Plan.

„Mona Lisa“ komplettiert Trio

Auf dem sticht der 21. August heraus. An diesem Tag werden gleich drei Flusskreuzer in dem kommunalen Hafen der Stadt Putbus erwartet. Die „ Junker Jörg“, die „ Katharina von Bora“ sowie die „Mona Lisa“ liegen dort die Nacht über zum 22. August an der Kaikante fest. Die beiden erstgenannten Schiffe sind für 15 Uhr avisiert, die „Mona Lisa“ macht von 19 Uhr an das Trio komplett.

Trotz Bauarbeiten Kreuzfahrern nicht abgesagt

Trotz der nunmehr gestarteten Bauarbeiten – die Pier wird für etwas mehr als fünf Millionen Euro bis zum September des nächsten Jahres saniert und ausgebaut (die OZ berichtete) – haben die Putbusser ganz bewusst den Kreuzfahrt-Reedereien nicht abgesagt. „Wenn wir das gemacht hätten, dann würden die uns aus ihren Touren streichen. Da wieder reinzukommen, würde Jahre kosten“, hatte Karl Otto Hein, stellvertretender Putbusser Bürgermeister und Sachgebietsleiter für Wohnungs- und Hafenwirtschaft seinerzeit deutlich gemacht.

Künftig wohl mehr Anläufe

Seit Jahren steuern um die 100 Kreuzfahrer den Hafen an. Planer gehen davon aus, dass es in der Zukunft mehr Anläufe werden könnten, da die zerklüfteten Boddengewässer für die Kreuzfahrt-Touristen ein äußerst attraktives Reiseziel seien.

Von Chris Herold