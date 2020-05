Dreiste Diebe stehlen Rentner-Paar in Bergen auf Rügen vier Pflanzschalen

Bergen

Es ist ja schon ärgerlich, wenn man mal etwas verliert. Noch ärgerlicher ist es, wenn Diebe am Werk sind, die sich ohne Rücksicht auf Verluste am Eigentum anderer Menschen bereichern. Dafür sieht der Gesetzgeber eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. Die Höchststrafe bemisst sich dabei vermutlich an der Höhe des materiellen Schadens.

Wie aber verhält es sich, mit der moralischen Schuld? Beispielsweise wenn vermutlich jüngere Menschen ein älteres Rentnerpaar bestehlen? Auch, wenn es „nur“ um einige Blumenschalen geht?

Anzeige

Karl-Victor und Gisela Spira sind Opfer so einer dreisten Straftat geworden. In zwei aufeinanderfolgenden Nächten am Wochenende entwendeten Diebe gleich vier hochwertige Pflanzschalen von den Podesten ihres Gartenzauns in der Bergener Siedlung Granitzblick. Dabei stahlen die Täter dem Rentner-Paar nicht nur den materiellen Wert, sondern auch viel Zeit, Liebe und Arbeit. Wie man sich damit wohl fühlen mag?

Weitere OZ+ Artikel

Von Uwe Driest