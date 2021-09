Dreschvitz

Fröhliche Kinderstimmen schallen über das Gelände, dann scheppert es gewaltig. Doch niemand zuckt zusammen: Da ist nur wieder einem das Einrad weggerutscht. Olaf Zender lacht. „Das ist wirklich eine hohe Kunst. Ich habe vor einigen Jahren selbst Einrad fahren gelernt, gemeinsam mit meinem Sohn.“ Und er kann es immer noch: Er schwingt sich vor dem Hortgebäude auf das große Einrad und fährt gemeinsam mit den Kindern eine Runde.

Seit August 2021 leitet Olaf Zender die pädagogischen Geschicke der Freien Schule Rügen. Er tritt damit in die großen Fußstapfen von Monika Morawietz, die nun in den verdienten Ruhestand gegangen ist. „Sie hat das einfach wunderbar gemacht. Ich habe sie zwar nur 18 Tage in ihrem Job erlebt, aber die haben gereicht“, sagt Olaf Zender. „Und ich bin auch nicht angetreten, hier alles zu verändern. Im Moment beobachte ich sehr aufmerksam, wie hier Schule gelebt wird. Das Wertvolle an dieser Schule ist das, was sie ist. Und das, was sie werden wird, werden wir gemeinsam gestalten.“

Zeit für Enkel und Reisen

Der 58-Jährige ist seit 1989 Lehrer und hat schon alle Schulformen kennengelernt. Zuletzt arbeitete er an der Regionalen Schule Garz, wo er zehn Jahre lang den Bereich „Produktives Lernen“ aufgebaut hat. „Mit diesem Konzept konnten unzählige Schüler aufgefangen werden, da hat Olaf einen pädagogischen Meilenstein gesetzt“, sagt Leiv Riegenring, Hortleiter an der Freien Schule. Dass Monika Morawietz nun nicht mehr da ist, sieht er mit einem lachenden und einem weinenden Auge:

„Ich freue mich für Momo viel mehr, als dass ich es schade finde, dass sie nicht mehr da ist. Ich weiß, wie viel diese Frau geleistet hat, wie viel Zeit und Energie und Liebe sie hier in diese Schule gesteckt hat. Ich finde es wunderbar, dass sie nun Zeit hat für ihre Enkel und für ihre Reisen.“ Dass die Zeit des Übergangs nicht leicht werden würde, war dem Schulteam von Anfang an klar. „Wir haben früh eine Steuergruppe gegründet, in der aus jedem Arbeitsbereich ein Abgesandter sitzt. So können wir mit den Kräften haushalten und die Aufgaben so verteilen, dass sie bestmöglich erledigt werden – und Olaf unterstützen.“

Einrad fahren ist gar nicht so einfach – Olaf Zender und Schülerinnen der Freien Schule halten trotzdem die Balance Quelle: Gaia Born

Unsichtbare Fäden halten das Schulteam zusammen

Während Olaf Zender noch dabei ist, sich einzuarbeiten, ist Geschäftsführerin Mandy Landmann schon seit zweieinhalb Jahren im Boot. Sie hat nach und nach die Aufgaben von Heike Balzer übernommen – eine der Gründerinnen der Freien Schule und lange Jahre verantwortlich für die Finanzen der Schule. „Die Einarbeitung war wunderbar, ich bin kontinuierlich in das Team hineingewachsen. Das war wichtig, denn ich habe einige Zeit gebraucht, um zu begreifen, wie diese Schule funktioniert. Es gibt hier ein Konstrukt von unsichtbaren Fäden, das einwandfrei funktioniert“, lacht die Diplomkauffrau.

Sie schätzt die vielseitige Arbeit an der Schule – und das hier herrschende Vertrauen. „Ich kenne das in der Arbeitswelt eigentlich so, dass sehr viel abgesprochen wird. Hier handelt jeder eigenverantwortlich, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Auch deshalb habe ich mich für diese Stelle entschieden: Ich bin hier nicht nur ein kleines Zahnrädchen. Und ich darf hier nicht nur die Zahlen sehen, sondern auch die Menschen.“

Erste Veränderungen angestoßen

Erste Veränderungen hat Mandy Landmann schon angestoßen: Sie hat die Digitalisierung in Angriff genommen. Die neue Webseite geht bald online, neue Rechner sind bestellt, sukzessive werden alle Geräte auf Kompatibilität überprüft. „Wir wollen den Rahmen so gestalten, dass Lehrer und Schüler sich nicht mehr mit technischen Problemen herumärgern müssen, sondern gleich loslegen können. Aber auch hier spielt Nachhaltigkeit für uns eine große Rolle: Wir überlegen gut, ob Neuerungen wirklich sinnvoll sind und achten auf ein ausgewogenes Verhältnis. Unsere Kernkompetenzen Umwelt, Natur und Handwerk werden weiterhin im Vordergrund stehen.“ Mandy Landmann und Olaf Zender wollen nicht um jeden Preis alles verändern. „Kontinuität und Stabilität sind uns ebenso wichtig.“

Hortleiter Leiv Riegenring freut sich auf frischen Wind in angestaubten Ecken Quelle: Gaia Born

Neue Ideen und frischer Wind sind wichtig

Auch Hortleiter Leiv Riegenring hat da keine Bedenken. „Unser Schulschiff gerät auch bei Veränderungen nicht ins Schlingern. Es ist doch schön, wenn nun mal in Ecken der Wind weht, in die bisher keiner gekommen ist.“ Passend zum Thema wird der Tag der offenen Tür am Freitag unter dem Motto „Wind“ stehen. Neben einem entspannten Spielenachmittag können Interessierte das neue Schulleitungsteam kennenlernen und Einblicke in den Schulalltag bekommen. „Es ist das erste Mal, dass wir Eltern und Kindern die Möglichkeit geben, auch den Unterricht in den Lerngruppen zu besuchen, wenn sie sich vorher angemeldet haben. Seit zwei Jahren war leider kein solches Ereignis möglich. Wir freuen uns sehr, dass wir uns nun unter den entsprechenden Auflagen wieder öffnen dürfen.“

Dank für die Unterstützung

Auch Olaf Zender freut sich darauf, Kinder und Eltern willkommen zu heißen. „Ich möchte sie ebenso warmherzig hier begrüßen, wie ich begrüßt worden bin“, sagt er. „Diese Schule ist keine Privatschule, sondern offen für alle Kinder. Dafür werde ich auch einstehen.“ Doch wer sein Kind an der Freien Schule Rügen unterrichtet wissen will, sollte sich frühzeitig mit dem Konzept beschäftigen und sich auf die Warteliste setzen lassen – die sind leider mehr als gefüllt.

„Eigentlich könnten wir schon lange anbauen“, sagt Mandy Landmann. „Das haben wir auch Heike Balzer und Monika Morawietz zu verdanken, sie hätten es nicht besser machen können.“ Auch Olaf Zender fühlt sich angekommen. „Ich bin dankbar für all die Unterstützung, die ich hier erfahre. Hier möchte ich sein und hier möchte ich bleiben.“

Von Gaia Born