Dreschvitz auf Rügen: Kleines Dorf mit großem Flohmarkt

Dreschvitz

Die Wege zwischen den einzelnen Höfen in Dreschvitz waren doch beachtlich. „Wusste gar nicht, dass Dreschvitz so groß ist“, murmelte ein älterer Mann, der mit seiner Frau unterwegs war. „Na, so lernt man Dorf mal kennen.“

Knapp 20 Höfe beteiligten sich am Hof-Flohmarkt, jeder der Lust hatte, konnte mit einem kleineren oder größeren Stand trödeln. Entweder auf den Grundstücken selbst – Hinweisgeber war stets ein Strauß bunter Luftballons – oder direkt mit aufgebauten Tischen an der Straße. Mit dabei waren zum Beispiel Selina Easterbrook und Anke Braumann, die mit ihren Sämereien und Stecklingen eine Menge Besucher anzogen. „Leider gibt es nicht so viel zum Tauschen“, bedauert Anke Braumann. „Aber dann geben wir die Samen so mit. Im Herbst wird es bestimmt eine weitere Veranstaltung geben. Wenn der Garten dann voll ist, machen bestimmt mehr mit.“

Gelbe Birne oder Money Maker

Zum Angebot von Selina Easterbrook zählten vor allem ihre Tomatenstecklinge. 24 Sorten hat die Pädagogin mitgebracht, alle aus eigenem Saatgut herangezogen. „Ich esse Tomtaten selber einfach unglaublich gern. Und die Vielfalt ist beeindruckend“, erzählt sie. „Hier gibt es zum Beispiel die Reisetomate. Da kann man wirklich Teile aus der Frucht brechen und mitnehmen und den Rest zurücklegen, wenn man ihn nicht gleich braucht.“ Weitere klangvolle Sorten ihrer Hobbyzucht sind zum Beispiel die „Money Maker“, die „Gelbe Birne“ oder der „Weiße Pfirsich.“

Zu kaufen gab es nicht nur Trödel sondern auch viel Handgemachtes. Unter anderem Sofakissen in Schiffsform. Quelle: Anne Ziebarth

Sofakissen in Schiffsform

Nicht weit entfernt ist das Mutter/Tochter-Gespann Anne und Gudrun am Start. „Mutti näht, ich stricke“, bringt es Anne aus Silenz auf den Punkt. Im Angebot haben die Beiden unter anderem Sofakissen in Form von Schiffen und Topfhandschuhe, genäht aus Beständen eines Möbelhauses. „Wir hatten bereits zahlreiche Kunden“, freut sich Mama Gudrun. „Wir sind das erste Mal hier auf dem Flohmarkt, es gefällt uns gut.“ Wie viel Besucher das weitläufige Angebot genutzt haben, lässt ich schwer sagen. Anhand der geparkten Autos sind es aber sicherlich mehrere Hundert gewesen. Ein schöner Termin für das Dorf, was selber nur um die 800 Einwohner hat. Eine Wiederholung des einmaligen Events ist geplant.

Auch Schuhe waren im Angebot Quelle: Anne Ziebarth

Von Anne Ziebarth