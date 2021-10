Dreschvitz

Der Ort Dreschvitz hat rund 750 Einwohner. Am Wochenende werden vermutlich alle auf den Beinen sein, und auf irgendeine Weise mitmachen. Denn am Sonntag feiert ein ganzes Dorf Flohmarkt. „Auf der Westseite der Insel, wo ja immer etwas weniger los ist findet von 9 bis 16 Uhr ein Hof-Flohmarkt statt und zwar auf mindestens zwölf Höfen in Dreschvitz“, schreibt Rita Falk. „Für Besucher erkennbar an den bunten Luftballons am Eingang.“

Angebot, bunt wie der Ort selbst

Eine reine Privatinitiative sei es gewesen, die sich von Hof zu Hof rumgesprochen habe. „Der zwölfte Hof hat heute erst davon erfahren und zugesagt“, so Falk. „Um endlich mal auch hier etwas Leben und Dorf zu bringen.“ Die Besucher können ihre Autos im Ort abstellen und von Hof zu Hof spazieren und stöbern. Das Angebot sei so bunt wie der Ort selbst. Bücher, Kinderspielzug und einiges an Dekorationmaterial, dazu aber auch Baumaterial und Reste für den Schnäppchenjäger. Und den ein oder anderen Schnack gibt es gratis dazu. Ein Muss am Wochenende, wie ich finde

Von Anne Ziebarth