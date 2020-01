Dubiose Inkassofirma scheitert mit Betrugsversuch auf Rügen und in Stralsund

Bergen

Vor dem großen Gewinnspiel erst einmal zahlen – mit dieser Betrugsmasche versucht ein vermeintliches Inkassounternehmen, Einwohner auf der Insel Rügen und in der Hansestadt Stralsund um Geld zu prellen. Es verschickt Zahlungsaufforderungen. Die Polizei warnt vor solchen dubiosen Schreiben.

In den Polizeidienststellen im Landkreis Vorpommern-Rügen sind in den vergangenen Wochen mehrere Strafanzeigen gestellt worden, nachdem überwiegend Senioren solche Schreiben erhalten haben, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund am Donnerstag mit. So bekam ein 79-Jähriger aus Bergen auf Rügen bereits am 17. Dezember ein Schreiben eines Inkassounternehmens mit Sitz in Frankfurt am Main. Darin wird der Senior aufgefordert, etwas mehr als 280 Euro auf ein französisches Konto zu überweisen weil er angeblich zuvor telefonisch einen Dienstleistungsvertrag bei „TOP100 Gewinnspiele/ Eurojackpot-49“ abgeschlossen hätte. Da dies nicht der Wahrheit entsprach, entschloss sich der 79-Jährige, Strafanzeige zu erstatten.

Vier Fälle im Januar gemeldet

Vier weitere ähnliche Sachverhalte wurden in diesem Monat angezeigt. In allen Fällen forderte das vermeintliche Inkassounternehmen mit derselben Anschrift in Frankfurt am Main die Empfänger auf Rügen und in Stralsund auf, Geldbeträge zwischen 250 und 300 Euro auf ein französisches bzw. in einem Fall auf ein griechisches Konto zu überweisen. Alle Betroffenen erkannten die Betrugsmasche und überwiesen die geforderte Summe nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen fünf Fällen wegen des Verdachts des versuchten Betruges. In dem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen Schreiben. Auf Zahlungsaufforderungen sollte auf keinen fall eingegangen, stattdessen umgehend Anzeige erstattet werden.Lesen Sie auch: Das sind die dreistesten Betrugsfälle in MV

Von Udo Burwitz