Stralsund/Bergen

Ungeimpfte Kinder müssen draußen bleiben. In einer Antwort an die OSTSEE-ZEITUNG hat sich das Gesundheitsministerium MV klar ausgedrückt. Zuvor bestand bei Familien, die eine Zweitwohnung, ein Boot oder einen Dauercampingplatz in MV haben, noch die Hoffnung, dass ungeimpften Kinder ihre geimpften Eltern als Anhang der Kernfamilie begleiten können. Doch in der Antwort heißt es: „Wenn Mitglieder der Kernfamilie nicht „vollständig geimpft“ sind, gilt die Einreisemöglichkeit leider nicht“, so das Gesundheitsministerium.

Das Land MV hatte aufgrund des Beschlusses des Oberverwaltungsgerichtes Greifswald weitere Lockerungen für vollständig Geimpfte beschlossen. Reisen in das Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind für vollständig Geimpfte erlaubt. Für Kinder unter 16 Jahren gibt es derzeit aber noch keine Impfangebote.

Wer zu den „vollständig Geimpften“ zählt:

Ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn die letzte notwendige Impfdosis mehr als zwei Wochen zurückliegt.

Dazu gehören auch genesene Personen, die eine SARS-COV-2 Infektion durchgemacht haben und nach circa sechs Monaten geimpft worden sind.

Die geimpften (genesenen) Personen gelten 14 Tage nach der (einmaligen) Impfung als vollständig geimpft.

Die vollständig Geimpften müssen freivon typischen Corona-Symptomen sein – wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust.

Darüber hinaus muss bei der Einreise der Nachweis des vollständigen Impfschutzes (zum Beispiel ein gelber Impfausweis) gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier mitgeführt werden.

Wenn Mitglieder der Kernfamilie nicht „vollständig geimpft“ sind, gilt die Einreisemöglichkeit leider nicht.

Für Dauercamper und Bootsbesitzer gelten diese Einreise-Regelungen ebenfalls. Eigentümer von Ferienhäusern dürfen ebenfalls einreisen und auch in ihrer Immobilie übernachten, weil es sich um ihr Eigentum handelt.

Von Gerit Herold und Kay Steinke