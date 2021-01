Mukran/Duisburg

Wie kommt ein Hund auf einen Güterzug? Darüber wird derzeit im Duisburger Binnenhafen und beim Tierschutzzentrum Duisburg e.V. gegrübelt. Das tote Tier war am Freitag, dem 15. Januar, auf dem Container-Terminal von Mitarbeitern entdeckt worden. Der Zug kam aus dem Hafen Mukran. Seitdem wird auch im Internet darüber spekuliert, woher der Vierbeiner stammt. Ist er von selbst auf den Waggon gesprungen und in der Kälte erfroren? Wurde er von jemandem auf diese Art und Weise jämmerlich entsorgt? War er die ganze, rund 700 Kilometer lange Fahrt über auf dem Zug oder erst seit einem Zwischenstopp?

Tierkörper am Waggon festgefroren

Die Todesumstände des Schäferhund-Mischlings ließen sich wohl kaum mehr rekonstruieren, sagt Norma Puchstein. Sie ist die Vorsitzende des Tierschutzzentrums Duisburg. Der Verein betreibt im Auftrag der Kommune ein Tierheim in der nordrhein-westfälischen Großstadt. Die Tierschützer waren von einem Terminal-Mitarbeiter gerufen worden, der den Hund bei Rangierarbeiten entdeckte. Das Tier war festgefroren. Vertreter des eingeschalteten Veterinäramtes konnten keinerlei äußerliche Fremdeinwirkungen oder Verletzungen, die als Todesursache infrage gekommen wären, entdecken. Man habe den Hund nicht obduziert, weil auch das nach Einschätzung der Tiermediziner keine weiteren Hinweise zu den Todesumständen gebracht hätte.

Anzeige

Nicht gechipt und nirgendwo registriert

Dieser Schäferhund-Mischling wurde tot auf einem Güter-Waggon im Duisburger Terminal gefunden. Quelle: Tierschutzzentrum Duisburg

Es habe aber nicht so ausgesehen, als ob der Rüde Opfer eines Unfalls geworden wäre, schätzt die Vorsitzende des Tierschutzzentrums ein. So, wie er da gelegen habe, habe es eher an ein Tier erinnert, das narkotisiert oder eingeschläfert worden sei. „Aber das ist nur unser Eindruck gewesen, das lässt sich nicht mehr nachvollziehen.“ Fest steht: Es war kein alter Hund. Er war weder gechipt noch anderweitig registriert. „Wir wüssten nur gern, ob er vielleicht irgendwo vermisst wird“, so Puchstein. Sie und ihre Mitstreiter haben in den zurückliegenden Tagen Bilder von dem Hund veröffentlicht. Selbst wenn er nur noch tot gefunden wurde, könne auch diese Nachricht für den Besitzer wichtig sein und ihm Gewissheit bringen. Vielleicht habe man das Tier aber auch bewusst auf dem Waggon entsorgen wollen.

Keine Schüttgut-Transporte nach Duisburg

Die darüber im Internet geführte Debatte hatte bislang zusätzlich Rätsel aufgegeben. Dort war von einem Schüttgut-Waggon die Rede. Der Hund sei auf dem Einfülltrichter des Daches gefunden worden. Eisenbahner halten das für so gut wie ausgeschlossen. Der Trichter befinde sich in vier Metern Höhe, das Dach abgerundet. Da könne man kaum heraufklettern und sicher balancieren. Zumal sich in der Regel wenige Zentimeter darüber die Oberleitung befindet. Der Stromschlag wäre tödlich. Genauso unwahrscheinlich sei die geäußerte Vermutung, dass das Tier von einer Brücke auf einen rollenden Schüttgut-Waggon geworfen wurde. Die zudem verschlossene Öffnung wäre viel zu klein. Obendrein wird so gut wie kein Schüttgut von Rügen nach Duisburg gefahren. Das Kreidewerk in Klementelvitz transportiert im Winter gar keine Kreide und auch ansonsten so gut wie ausschließlich in den Osten des Landes. Und auch die Getreidezüge der Viela GmbH sind von Mukran aus eher in Richtung Sachsen und Tschechien unterwegs.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie OZ-Nachfragen in Duisburg ergaben, ist die Schilderung nicht korrekt. In dem betreffenden Terminal werden gar keine Schüttgut-Waggons be- oder entladen oder rangiert, sondern ausschließlich Container-Waggons. Im Trittbereich eines solchen, also in relativ geringer Höhe, sei der tote Schäferhund-Mischling entdeckt worden. Dass der die gesamte Fahrt über dort lag, hält Christian Becken, Prokurist bei der Eisenbahngesellschaft Potsdam, für nahezu ausgeschlossen. Das Unternehmen fährt mit seinen Zügen die Container, die in Mukran entladen werden, bis nach Duisburg und umgekehrt. Der Fährhafen sei Zollgebiet und entsprechend gesichert. Selbst wenn sich der Hund bei der Abfahrt in Mukran auf dem Container-Tragwagen, wie die entsprechenden Waggons heißen, befunden hätte –spätestens bei der bahntechnischen Untersuchung hätten die Mitarbeiter entdeckt. Denn vor jeder Abfahrt werden alle Wagen untersucht. „Wenn dort ein Tier gelegen hätte, wäre das aufgefallen.“ Von Mukran aus fahren die Züge in der Regel ohne Zwischenstopps durch nach Duisburg. Kurze Halte gibt es nur vor Signalen. Aber das sei nicht vorhersehbar –was dagegen spricht, dass jemand das Tier unterwegs gezielt „entsorgt“ haben könnte. Wahrscheinlicher sei, dass der Rüde erst in Duisburg auf den Flachwagen gelangte.

Von Maik Trettin