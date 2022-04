Sagard

Am Dienstag rückte ein Großaufgebot von Polizei und verschiedenen Ämtern zu einer Durchsuchung auf dem Gelände der Kreide-Farbenwerk Rügen GmbH in Quatzendorf an. Wie die Polizeiinspektion Stralsund mitteilte, bestehe der Verdacht, dass eine Bauchemikalie auf dem Firmengelände verteilt worden ist, welche ins Erdreich gedrungen und anschließend in den Sagarder Bach gelangt ist. Das Amtsgericht Stralsund traf schließlich den Beschluss zur Durchsuchung wegen Hinweisen auf eine Gewässerverunreinigung.

Welche Chemikalien waren bekannt

Firmenchef Nico Gruber, der auch als Bürgermeisterkandidat für Bergen kandidiert, bestätigt die Durchsuchung. „Von mir aus können sie hier alles überprüfen. Mich hat nur das Ausmaß der Aktion erstaunt.“ Vor Ort waren unter anderem Beamte von der Kriminalkommissariats-Außenstelle Sassnitz und dem Polizeirevier Sassnitz gemeinsam mit Vertretern vom Landesamt für Gesundheit und Soziales MV (Abteilung Arbeitsschutz), der Berufsgenossenschaft, der unteren Wasserbehörde sowie des Industrie- und Umweltlaboratoriums. „Ich habe gefragt, warum auch das Umweltamt mit dabei ist“, so Gruber. „Daraufhin hieß es, sie wüssten überhaupt nicht, was ich hier lagern würde.“ Das bestreitet Gruber. In einer Email an Gruber, die der OZ vorliegt, entschuldigt sich die verantwortliche Stelle später. Die Unterlagen hätten sich angefunden.

Ermittlungsverfahren seit September 2021

Das Ermittlungsverfahren gegen den Eigentümer, Nico Gruber, laufe allerdings bereits seit September 2021. „Es hat eine Anzeige gegeben“, so Gruber. „Ich bin mir aber sicher, dass die Untersuchungen nichts ergeben werden. Im Durchsuchungsprotokoll, was mir ausgehändigt wurde, steht ja auch: Durchsuchungsergebnis erfolglos.“ Bei der Durchsuchung des Geländes wurden allerdings auch Wasser- und Bodenproben entnommen, deren Auswertung noch nicht abgeschlossen ist, hieß es von der Polizeiinspektion. Im Zuge der Ermittlungen wird nun geprüft, ob weitere Verstöße vorliegen. Weitere Auskünfte gibt die Polizei derzeit nicht, da die Bearbeitung des Strafverfahrens noch nicht abgeschlossen sei, hieß es.

Von Anne Ziebarth