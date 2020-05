Dutzende protestieren in Sassnitz gegen angebliche Panikmache

Sassnitz

Auf dem Rügenplatz in Sassnitz stehen am Sonnabend rund 20 Menschen an der Schnecke aus bemalten Steinen. Die Installation, die von Einwohnern gestaltet wird, soll den Zusammenhalt der Sassnitzer in Zeiten der Corona-Krise symbolisieren. Ein junger Mann geht auf die Gruppe zu, eine Frau dreht sich um, kommt ihm entgegen – und begrüßt ihn mit einem Handschlag.

Was vor wenigen Wochen eine ganz normale Szene gewesen wäre, ist mittlerweile ein fast ausgestorbenes Ritual. Menschen sollen Abstand zueinander halten, sich aus dem Weg gehen, nicht berühren. Aber ist die Angst begründet, sind die strengen Schutzmaßnahmen gerechtfertigt, werden die Menschen ausreichend informiert, könnte man auch andere Wege finden, um gesund durch die Krise zu kommen? Darüber wird seit drei Wochen jeden Sonnabend auf dem Rügenplatz diskutiert.

Breite Diskussion mit mehr Fachleuten

Wer die Initiative ergriffen hat, kann niemand mehr so genau sagen. Ingo Alexander hatte durch Mund-zu-Mund-Propaganda von den Kundgebungen erfahren. Er ist weder links- noch rechtsextrem und schon gar kein Anhänger von Verschwörungstheorien. „Ich möchte einfach, dass man sich mit den Maßnahmen, die ergriffen und verordnet werden, auch kritisch auseinandersetzt.“

Das fehlt ihm in den öffentlichen Debatten. In der Politik gebe es seit Beginn der Corona-Krise so gut wie keine Opposition mehr, die diese Aufgabe übernehmen und ihrer Rolle gerecht werden würde. In Nachrichten und Talkshows würden ständig die selben Experten zitiert. Fachleute mit einer anderen Sichtweise kämen kaum zu Wort. „Das sind ja auch keine Spinner, sondern Fachleute!“, sagt Alexander. Er ist sich sicher: Eine breiter geführte, sachliche Diskussion würde helfen, viele Ängste abzubauen.

Zahl der Angst-Patienten steigt

Die Angst ist aus Sicht von Lukas Grün eine der schlimmsten „Nebenwirkungen“ der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus’. Der Sassnitzer ist Psychologe. Auch er hat wegen der Infektionsgefahr einiges in seinem Leben umstellen müssen. Er versucht vieles telefonisch zu erledigen statt persönlich vorzusprechen, achtet wie viele Menschen verstärkt auf die Hand-Hygiene „und ich gebe zurzeit auch niemandem mehr die Hand“.

Warum er dennoch zu den Protestversammlungen kommt? „Der Austausch der Menschen ist gerade in dieser Zeit wichtig“, sagt er. Wie die Regierung und die Behörden vorgehen, ist aus seiner Sicht ein „enormer Fehler“. Statt aufzuklären, werde Panik gemacht. Nicht wissentlich, nein, das glaubt Lukas Grün nicht. „Aber die Psychiatrien sind derzeit voll von Angst-Patienten.“

Menschen in Panik zu beruhigen, ihre Ängste im Gespräch Ängste auf ein beherrschbares Maß zu begrenzen, sei derzeit die wichtigste Aufgabe bei der Arbeit mit vielen Klienten.

Schockwirkung statt angemessene Maßnahmen

Nina Harder hat zum Protest den Artikel 2 des Grundgesetzes ausgedruckt und mitgebracht. Es geht um Freiheit, das Recht auf Leben und die körperliche Unversehrtheit. Die Gefahr durch das Virus will sie nicht kleinreden. Aber es mache ihr und vielen Leuten in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis aktuell weniger Angst als die Vorsichtsmaßnahmen, durch die viele ihre wirtschaftliche Existenz und ihre Freiheit gefährdet sehen. „Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ist nicht gewahrt“, findet Lukas Grün.

Die Regierung, sagt Ingo Alexander, setzte auf Schockwirkung und das schlimmste Szenario. Er hat sich zu Hause hingesetzt und aus den verfügbaren Daten eine kleine Grafik erstellt. Tausend Punkte hat er senkrecht und waagerecht auf einem Blatt Papier angeordnet. „Hier“, sagt er und tippt mit dem Finger auf zwei eingekreiste Punkte. „Das wäre der durchschnittliche Anteil an Todesopfern durch Influenza.“ In einem größeren Kreis sind vier Punkte. Sie stehen für den Anteil der Menschen, die an Corona sterben.

Die Eingriffe des Staates in den Alltag vor dem Hintergrund der Corona-Krise gehen manchem zu weit. Kritiker protestierten still auf dem Rügen-Platz in Sassnitz. Quelle: Maik Trettin

Für seine Grafik hat er auf verfügbares Datenmaterial zurückgegriffen. Aber das sei eben dürftig, klagt der Insulaner. „Wir bräuchten eine größere Datenbasis und dafür auch mehr Obduktionen.“ Gäbe es konkrete Fakten, gäbe es auch weniger Ängste, ist Ingo Alexander überzeugt. Auch er setzt beim Einkaufen wie gefordert einen Mundschutz auf und hält sich an die vorgeschriebenen Regeln.

„Das Virus werden wir nicht wieder los“

Dass sie auf Dauer helfen, glaubt er nicht. „Das Virus werden wir nicht wieder los, das bleibt. Auf Dauer helfen keine Sperren und Regelungen, sondern nur eine Immunisierung oder Impfung.“ Das Letztere im Schnelltempo entwickelt und womöglich zur Pflicht erklärt werden soll, macht ihn skeptisch.

„Die Krise hat uns sensibilisiert und wir wissen, dass wir uns besser schützen müssen“, sagt Lukas Grün. Es gehe jetzt darum, einen maßvollen Umgang zu finden. Dass man sich nie wieder die Hände reicht, ist für ihn undenkbar: „Das schafft zusätzlich eine Distanz. Menschen brauchen die Nähe und den Austausch mit anderen.“ Deshalb werden sich er und viele andere auch am kommenden Sonnabend um 15 Uhr wieder auf dem Rügenplatz versammeln.

Von Maik Trettin