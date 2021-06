Binz

Zur Taufe gab es für „Pfeffi“ ein Gläschen Prosecco auf den Bug – dabei hätte ein kleiner Schnaps ja viel besser zum Namen gepasst. „Die muss Pfeffi heißen“, hätten die Mitarbeiter der Sightseeing Trains Rügen GmbH in Anlehnung an die intensive Farbe des Pfefferminzlikörs beschlossen. Gesagt, getan: Sellins Bürgermeister Reinhard Liedkte und Jagdschloss-Express-Chef Roger Piniak legten den Schriftzug frei und tauften die Lok feierlich am Fuße des Jagdschlosses.

Pfeffi hat bereits den Betrieb aufgenommen Quelle: Anne Ziebarth

Mittlerweile zwölf Elektrobahnen

Die neue Bahn „Pfeffi“ fährt mit Elektoantrieb und ist bereits auf den Rundfahrt-Strecken zwischen Seebrücke Binz und Jagdschloss sowie als Parkplatz-Shuttle von und nach Süllitz unterwegs und erweitert die Fahrzeugflotte auf mittlerweile zwölf Bahnen. Etwa drei Monate dauere es, so eine Bahn zu bauen. 56 Personen finden in den beiden Waggons Platz, pro Waggon können zwei Rollis mitgenommen werden, zum Einstieg wird vom Fahrer eine Rampe angelegt. Die „Pfeffi“ kommt mit einer Batterieladung rund 200 Kilometer weit – aufgeladen wird sie in Prora mit Strom aus der dortigen Photovoltaikanlage. Seit Mittwoch wird die Strecke zum Jagdschloss auch von der Verkehrsgesellschaft des Landkreises bedient (VVR), die hier die Linie 28 mit Kleinbussen an den Start geschickt hat. Das sorgte für Kritik aus der Gemeindevertretung, die sich gegen eine Bedienung der Linie ausgesprochen hatte.

Taufe E-Lok Pfeffi: Reinhard Liedtke (BM Sellin) und Roger Pieniak von der Jagdschlossexpress und Ausflugsfahrten GmbH (v.re.) Quelle: Anne Ziebarth

Sellins Bürgermeister will Kleinwegebahnen unterstützen

Doch was macht Sellins Bürgermeister Reinhard Liedtke eigentlich vor Ort? Ist das Jagdschoss Granitz jetzt in Selliner Hand? Nein nein, er sei eigentlich zur Verabschiedung des langjährigen Revierleiters Mönchgut-Granitz, Andreas Hinte, vor Ort, betont Liedtke. Mit der Taufe wolle er den Kleinwegebahnen Unterstützung signalisieren. „Bei uns gibt es ebenfalls Konflikte mit den Linien des VVR“, so der Bürgermeister. „Ein paralleles Befahren der Strecken von VVR und Wegebahn macht keinen Sinn. Dazu bekommt der VVR ja auch noch Geld aus der Kurtaxe für die Beförderung der Gäste. Wir müssen uns überlegen, wie das weitergehen soll.“

Von az