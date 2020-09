E-Bike gestohlen: So machte eine Hamburger Firma ihr Rad auf Rügen ausfindig

Bergen

Da staunte ein 64-jähriger Mann von der Insel Rügen bestimmt nicht schlecht, als sich auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Bergen plötzlich Polizisten für das E-Bike interessierten, das er wohl gerade erst aus Hamburg mitgebracht hatte.

Wie das E-Bike in Besitz des 64-Jährigen kam – ob gestohlen oder gefunden – ist noch Gegenstand der Ermittlungen. In jedem Fall aber wird sich der Insulaner aber wohl verantworten müssen – wegen Diebstahls oder Fundunterschlagung.

Virtuelle Verfolgungsjagd

Eine Hamburger Verleih-Firma von E-Bikes hatte das Rad, das einen Wert von 2500 Euro hatte, wenige Stunden vor dem Zusammentreffen der Polizisten mit dem 64-Jährigen am Freitagvormittag als gestohlen gemeldet. Was der mutmaßliche Dieb nicht wusste: Das E-Bike war mit einem GPS-Sender ausgestattet. Dank entsprechender Computersoftware konnte seitens der Firma beobachtet werden, wie sich ihr E-Bike, das vermutlich in einem Fahrzeug transportiert wurde, mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn 20 bewegte und schließlich auf Rügen ankam. Der genaue Standort – der Toom-Baumarkt – wurde schließlich den Beamten des Bergener Polizeihauptreviers mitgeteilt.

Das Rad wurde von den Beamten sichergestellt.

Von Anja Krüger