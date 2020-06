E-Mail-Konto gehackt: Bergener Geschäftsmann wird Opfer von Betrügern

Bergen

„Dieser Freitag war für mich der Horror.“ Der Bergener Kürschnermeister und Stadtführer Uwe Hinz ist Opfer von Hackern geworden. Vor einer Woche wurde in seinem Namen eine E-Mail verschickt, in der es heißt, dass er sich am Schwarzen Meer befände und Geld benötige, um Hotelrechnung und eine Fahrkarte für den Rückweg zu bezahlen. Nun brauche er 950 Euro, um die Kosten begleichen zu können.

Hier der unbearbeitete Wortlaut aus der E-Mail mit der Betreffzeile „Hilfe“: „Guten Morgen, Ich hoffe, dass dieser Brief dich rechtzeitig erreicht. Ich bin zur Zeit in Odessa. Leider hat mich die Covid Situation richtig nah betroffen, so dass ich seit Paar Wochen ohne geld bin. Ich muss nur noch für mein Ticket und die hotelrechnungen zahlen. Ich wollte dich fragen, ob du mir 950,-EUR so schnell wie möglich leihen kannst. Ich warte auf deine Antwort.“ Die Mail endet mit der kompletten Geschäftsadresse in Bergen.

Anzeige

Bei dieser E-Mail handelt es sich um eine Fälschung. Uwe Hinz befindet sich nicht in Odessa, sondern wohlbehalten auf der Insel Rügen. Er geht davon aus, dass dieses elektronische Schreiben am Freitag versendet worden ist. „Ich saß mit meiner Frau am Frühstückstisch, als mich einer meiner Söhne anrief und fragte, ob es mir gut gehe oder ich Geld benötige. Durch ihn habe ich zuerst von dieser E-Mail erfahren“, sagt Uwe Hinz.

Weitere OZ+ Artikel

Hilferuf ging bis nach Schottland

Er unterließ es gleich, seinen Rechner in seinem Geschäft in der Dammstraße hochzufahren. Er baute ihn stattdessen ab und brachte ihn zur Bereinigung zu einem PC-Spezialisten. „Ich bin dann zur Polizei gegangen, habe dort vom Betrugsversuch berichtet und auch Anzeige gegen Unbekannt erstattet“, sagt er.

Am gleichen Tag ging eine Lawine an Anrufen los. Viele dieser E-Mail-Adressaten erkundigten sich am Telefon nach dem Befinden des Rüganers. Nach seiner Einschätzung hatte er mehrere Hundert Kontakte gespeichert. Bis nach Schottland sei sein Hilferuf gegangen. „Schon allein aus beruflicher Sicht und in meiner Funktion als Stadtführer hatte ich viele Namen im Adressbuch gespeichert“, so Uwe Hinz.

Weitere Fälle aus dem Landkreis

Für ihn bedeutet dieser Betrugsversuch einen Eingriff in seine ganz persönliche Sphäre und in seine persönliche Qualität. „Die Betrüger haben einen Einblick in meine ganz private E-Mail-Korrespondenz bekommen. Zum Glück habe ich mein Passwort schnell geändert, so dass nicht noch Schlimmeres passiert ist“, sagt er. Hoffnung, dass der oder diejenigen ausgemacht werden können, hat er wenig. Eine Kundenberaterin von Web.de sagte ihm am Telefon, dass diese IP-Adresse von einem anderen Land versendet worden ist und der Adressat schwer zu greifen sei.

Das Ziel solcher sogenannten Phishing-Mails ist es, die Hilfsbereitschaft von Freunden und Bekannten auszunutzen, um Geld zu erhalten. Wie auch jüngst beim Usedomer SPD-Mitglied Günther Jikeli. Dieser wurde Anfang Januar ebenfalls Opfer von Hackern, die eine ähnliche E-Mail verschickten. Daraufhin erstattete Jikeli Anzeige gegen Unbekannt. Ende April wurde das Verfahren eingestellt. Grund dafür: Die Spuren des Hackerangriffes führten ins mehr als 7000 Kilometer entfernte Nigeria. Auch die Sparkasse Vorpommern warnte im April vor Betrügern, die Bankkunden kontaktieren, um an Bankdaten zu kommen.

Schnell handeln und zur Polizei gehen

Was kann man dagegen tun, wenn man Opfer eines solchen Cyber-Angriffs geworden ist? „Bei diesem Thema sollten die Betroffenen vor allem so schnell wie möglich reagieren und den Fall ernst nehmen. Der sicherste Weg ist, eine Strafanzeige bei der Polizei zu stellen und Passwörter zu ändern“, sagt Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale MV. Am einfachsten zu durchschauen seien E-Mails, die in fehlerhaftem Deutsch geschrieben sind. Ein weiterer Hinweis seien Satzzeichenfehler oder auch fehlende Umlaute.

„Ich bin jetzt nachdenklicher im Umgang mit dem Internet geworden. In dieser anonymen und globalisierten Welt kann man schnell Opfer solcher Angriffe werden“, sagt Uwe Hinz. Er hat sein Passwort geändert. „Ich bin dankbar, dass so viele Leute aus meiner Kontaktliste Anteil genommen haben. Zum Glück stand in der E-Mail keine Kontoverbindung. Niemand konnte deshalb ungeprüft auf die Idee kommen, Geld zu überweisen. Dies hätte mir sehr weh getan.“

Lesen Sie auch

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto