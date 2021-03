Edeka in Wiek auf Rügen gerettet: „Der Markt muss bleiben“

Wiek

Wenn Regina Post einkaufen geht, weiß sie, dass sie auf zuvorkommende und freundliche Mitarbeiter stößt. Das gefällt der Rentnerin aus Wiek. Ihr Edeka-Markt befindet sich direkt im Ort. Wenn es die Zeit zulässt, ist auch ein Schwätzchen zwischen den Regalen oder an der Kasse drin. Gerne revanchiert sich die Rentnerin und bringt auch mal Kuchen für die Pause mit. „Ich bin glücklich, dass wir in dem kleinen Ort noch einen Markt haben, in dem wir einkaufen können“, sagt sie.

Kürzlich ging ein Aufschrei durch den Ort. Es hieß, der Edeka-Markt schließe für immer die Türen. Besonders für die älteren Leute, die zum Teil kein eigenes Auto besitzen, wäre diese Entscheidung mit Traurigkeit und Kummer verbunden. Sie müssten sonst nach Altenkirchen oder Dranske zu den nächsten Discountern fahren. „Das stimmt, ich werde schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen aufhören“, sagt Martina Richter (54). Zusammen mit Ralph Carow (56) leitete sie den Laden seit 28 Jahren.

Lesen Sie auch: Real auf Rügen vor Verkauf? Mitarbeiter kündigen reihenweise

Supermärkte auf Rügen: Wie David gegen Goliath

„Ich habe lange überlegt, wie es an diesem Standort weitergehen kann. Der Gedanke war, Schluss zu machen und zu verkaufen. Aber schon allein für die Mitarbeiter, die sich einen neuen Job suchen müssten und die treuen Kunden, die keinen Laden mehr im Ort hätten, habe ich entschieden: Der Markt muss bleiben“, sagt sie.

Regina Post aus Wiek freut sich, dass der Lebensmittelmarkt weiter existieren wird. Quelle: Mathias Otto

Wichtig sei, dass man sich als kleines Geschäft gegen die großen Märkte durchsetzen muss, um auf Wittow bestehen zu können. „Das ist wie David gegen Goliath“, sagt sie. Deshalb benötige ihr Nachfolger den nötigen Biss, um mit dieser Situation klarzukommen. Ihre Wahl fiel auf Jette Krull (35). Seit acht Jahren ist sie als Verkäuferin beschäftigt und hatte sich schon als Urlaubsvertretung auf dem Chefposten verdient gemacht.

Neue Supermarkt-Chefin in Wiek: „Die Zeit ist reif für mich“

„Diese Gelegenheit kommt so schnell nicht ein zweites Mal“, sagt die junge Mutter. Für Herz und Kopf habe sich diese Entscheidung richtig angefühlt. „Die Zeit ist reif für mich, diesen verantwortungsvollen Posten zu übernehmen. Ich bin mutig und wage einen neuen Schritt in meinem Leben.“ Ein wenig Zweifel bleiben ihr bei der Buchhaltung und den organisatorischen Aufgaben. „Ich muss in diese Rolle erst reinwachsen. Deshalb bin ich froh, dass mir meine ehemalige Chefin tatkräftig zur Seite steht. Das war die Bedingung, wenn ich übernehmen soll“, sagt Jette Krull. „Sie bekommt meine geballte Erfahrung“, ergänzt Martina Richter.

Jutta Starker geht gerne im Edeka-Markt in Wiek einkaufen. Quelle: Mathias Otto

„Ich biete mich aber gerne als Mentorin an und helfe ihr bei den anstehenden Aufgaben“, sagt Martina Richter. Und davon gibt es viele. Denn aktuell wird bei laufendem Betrieb der Innenraum komplett neu gestaltet. „Wenn Neuanfang, dann richtig.“ Die kostspielige Sanierung wäre ohne Unterstützung nicht umsetzbar. Deshalb hatten sie und ihre Nachfolgerin sich für die Initiative des Infrastrukturministeriums des Landes „Neue Dorfmitte MV“ beworben und eine Zusage bekommen. „Ein großer Dank geht dabei an den Landkreis, der uns in allen Dingen kompetent unterstützt hatte. Ebenso ein großes Dankeschön an die Sparkasse und das Steuerbüro Bourquin für das Vertrauen“, sagt sie.

Edeka-Kunden: „Hier fühlen wir uns wohl“

Der Markt heißt künftig nicht mehr Edeka, sondern „Dorfmitte“, wird aber weiterhin von Edeka-Nord versorgt. In diesen Tagen wird umgeräumt. Hier ist Platz genug für neue Regale, Kühlgeräte und einen Bodenbelag. „Wir haben viel in Eigenregie gemacht. Für die Kunden war es auch mal spaßig zu sehen, dass wir nicht Waren einräumen und an der Kasse arbeiten können, sondern auch mal die Malerrolle in die Hand nehmen“, sagt Jette Krull.

Irene Knull: "Hier gibt es auch mal Sachen, die man im Discounter nicht bekommt." Quelle: Mathias Otto

Und trotz Mehrbelastung durch den Umbau bleibt immer noch Zeit für ein kurzes Gespräch mit den Kunden. Egal, ob es um Ware geht, die nicht gefunden wurde oder Außergewöhnliches, was das Geschäft gerade nicht vorrätig hat. Oder für paar Anekdoten aus dem Leben. „Deshalb ist es auch so wichtig für uns, dass dieses Geschäft weiter existiert. Hier fühlen wir uns wohl“, sagt die Rentnerin Jutta Starker. „Danke an das Personal. Alle Mitarbeiter sind für uns da und fragen uns, wie es uns geht“, ergänzt Regina Post.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kundin Irene Knull aus Zürkvitz schätzt an dem Markt, dass man auch spontan Sachen bestellen kann, wenn beispielsweise ein Grillfest ansteht. „Außerdem ist es sehr angenehm, wenn man für kleine Dinge des Alltags mal schnell vorbeischauen und diese Sachen kaufen kann“, sagt sie.

Von Mathias Otto